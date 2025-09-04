Українська Fire Point анонсувала розробку балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони. Про це представники компанії повідомили на пресконференції на міжнародній виставці MSPO у Польщі, пише «Мілітарний» .

Деталі

Fire Point представила технічні характеристики двох нових балістичних ракет FP-7 та FP-9.

FP-7 має дальність ураження до 200 км, максимальну швидкість 1500 м/с і кругове відхилення 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кг, а максимальна тривалість польоту – 250 секунд.

Ракету запускають із наземної платформи, вона призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях.

FP-9 – дальність до 855 км, швидкість 2200 м/с, бойове навантаження 800 кг і висота польоту до 70 км. При точності 20 метрів вона здатна вражати цілі в глибокому тилу.

Контекст

Компанію Fire Point заснували на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну фахівці з різних галузей, об’єднані ідеєю створення доступних і потужних дронів для конкуренції з іранськими БпЛА Shahed, які використовує РФ. Зараз Fire Point виготовляє близько 100 дронів щодня, кожен вартістю $55.

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, співпрацюючи з Associated Press, опублікував знімок крилатої ракети «Фламінго», зроблений 14 серпня в цеху Fire Point.

Видання Defence Express припустило, що на фото зображена крилата ракета FP-5, раніше представлена на виставці IDEX-2025 в ОАЕ у лютому 2025 року компанією Milanion Group.

«Фламінго» (FP-5) вирізняється прямим фіксованим крилом і двигуном над фюзеляжем, що робить її унікальною розробкою без світових аналогів. Характеристики ракети FP-5: дальність польоту 3000 км, час у повітрі понад 4 години, максимальна швидкість 950 км/год, крейсерська швидкість 850–900 км/год, розмах крила 6 метрів, максимальна злітна вага 6 тонн, вага бойової частини 1 тонна.

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль офіційно підтвердив початок серійного виробництва далекобійної ракети «Фламінго».