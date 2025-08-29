Данія цього року виділить близько €1,4 млрд на фінансування виробництва зброї для України українськими підприємствами оборонно-промислового комплексу (ОПК) у межах так званої данської моделі. Про це повідомив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, пише «Європейська правда».
Деталі
- Поульсен високо оцінив ефективність цієї моделі, яка передбачає фінансування союзниками виготовлення необхідної Україні зброї на українських підприємствах, і закликав до її розширення. Він зазначив, що минулого року Данія уклала контрактів за цією схемою на €600 млн.
- «Я очікую, що цього року ми інвестуємо приблизно €1,4 млрд безпосередньо в українські компанії ОПК. Висновки вражають: по-перше, український ОПК діє значно швидше за європейські компанії, виконуючи замовлення за місяці, а не роки. По-друге, це фінансово вигідно», – заявив міністр.
- Він висловив сподівання, що до «данської моделі» долучиться більше країн. «Сьогодні ми почули багато слів підтримки щодо розширення цього підходу, і це тішить», – додав Поульсен.
- Міністр також наголосив, що Україна потребує посиленої військової підтримки, і ця потреба є терміновою. «Час працює проти нас. Якщо ми не діятимемо зараз, ціна в довгостроковій перспективі буде набагато вищою. У нас немає іншого вибору», – наголосив він.
Контекст
У квітні 2024 року Данія стала першою країною, яка виділила $28,5 млн на закупівлю зброї та військової техніки, вироблених в Україні. Цей крок започаткував нову модель фінансування Збройних Сил України, відому як «данська модель».
Суть ініціативи полягає в тому, що уряд Данії фінансує українські підприємства оборонно-промислового комплексу. Україна визначає пріоритетні проєкти, які потребують підтримки, а данські фахівці оцінюють спроможність виробників виконувати контракти.
Детальніше про те, які види озброєння закуповуються, як Україні вдалося переконати партнерів підтримати цю модель і які країни готові долучитися до ініціативи, читайте у матеріалі.
