Дрони «Шахед», якими Росія обстрілює Україну, коштують близько $200 000. Найдорожчим засобом далекобійного терору РФ є крилата ракета Х-101. Про це йдеться у відповіді пресслужби Головного управління розвідки для тексту Forbes Ukraine про темпи та вартість далекобійної війни України й Росії.

Деталі

«Шахед» – наймасовіший засіб російського терору у 2025 – коштує близько 16 млн рублів ( $200 000 ), за оцінкою ГУР. Від початку року РФ запустила понад 29 000 «Шахедів» та їхніх імітаторів, найбільше – у липні, понад 6200 одиниць, підрахував Forbes Ukraine.

), за оцінкою ГУР. Від початку року РФ запустила понад 29 000 «Шахедів» та їхніх імітаторів, найбільше – у липні, понад 6200 одиниць, підрахував Forbes Ukraine. Найдорожчою російською далекобійною зброєю є стратегічна крилата ракета Х-101. За оцінкою, ГУР її вартість складає близько 1,1 млрд рублів ($13,8 млн).

Інші крилаті ракети є значно дешевшими: протикорабельна «Онікс» – 110 млн рублів ($1,4 млн), Х-22 – 85 млн ($1,06 млн), «Калібр» – 60 млн рублів ($750 000), авіаракети Х-59/69 – 55 млн рублів ($700 000), Х-31 – 51 млн ($640 000), Х-35 – 42 млн рублів ($530 000).

Вартість балістичної ракети «Іскандер-М» – 254 млн рублів ($3,2 млн). Північнокорейський «близнюк» KN-23 майже вдвічі дорожчий – 424 млн ($5,2 млн). А вартість ракети до системи ППО С-300, якими Росія теж б’є по наземних цілях, ГУР оцінює у 17 млн рублів ($215 000).

Всього з січня по липень РФ запустила по Україні 932 ракети, 28 804 «Шахеди» та імітатори. Загальна вартість всієї цієї зброї – $13,4 млрд, підрахував Forbes Ukraine на основі оцінки вартості зброї від ГУР.

Вартість російських обстрілів України з січня до кінця липня 2025-го Фото інфографіка Аліна Кохан

Контекст

У 2025-му РФ наростила удари по Україні «Шахедами» та змінила тактику, що зробило менш ефективними проти дронів мобільні вогневі групи, що озброєні кулеметами. Росія також у п’ять разів порівняно з літом 2024-го наростила виробництво ударних дронів Shahed-136. На травень 2025-го ворог виробляв близько 2700 «Шахедів» та 2500 дронів-імітаторів на місяць, казали Forbes Ukraine у пресслужбі ГУР.

Однак найближчим часом Росія може запропонувати «повітряне перемир’я», щоб подати це як жест поступок президенту США Дональду Трампу, за даними джерел Bloomberg.

Насправді Україна вже кілька разів пропонувала запровадити взаємне повітряне перемир’я, за словами співрозмовника Forbes Ukraine у дипломатичних колах. Вперше – влітку 2024-го за посередництва Катару. Вдруге – на переговорах зі США у Джидді, але на них Україна зрештою прийняла пропозицію держсека Марка Рубіо на повне припинення вогню.