Артем Копанєв залишив посаду операційного директора Genesis. Хто виконує його обов'язки

З 1 січня 2025-го операційний директор IT-компанії Genesis Артем Копанєв не обіймає цю посаду , повідомили Forbes Ukraine у компанії. Копанєв відповідав за центральний офіс, що забезпечує підтримку стартапів Genesis: від рекрутингу та фінансів до бізнес-розвитку.

Ключові факти

З 1 січня 2025-го Артем Копанєв не обіймає посаду операційного директора (COO) однієї з найбільших українських IT-компаній Genesis.

Копанєв став COO Genesis у 2021-му. Він відповідав за центральний офіс компанії, що забезпечує підтримку стартапів Genesis: від рекрутингу та фінансів до бізнес-розвитку. «Артем – один із найталановитіших людей, з якими я працював», – сказав Forbes Ukraine CEO Genesis Володимир Многолєтній.

Функції Копанєва в Genesis розділили між co-CEO Василем Ульяновим та Chief Growth Officer Олексієм Ніщиком. Чим займається сам Копанєв, читайте у тексті Forbes Ukraine.

Контекст

Копанєв став операційним директором найбільшого продуктового IT-холдингу Genesis, ледве відсвяткувавши 25-річчя. У 2023-му він героєм рейтингу Forbes «30 до 30».

Модель Genesis – «вирощувати» у своїй екосистемі продуктові компанії. Нині їх понад 25. Успішні проєкти, які довели сталість бізнес-моделі й вийшли на великий дохід, виділяють в окремі компанії. Приклади – сервіс мікронавчання Headway, лінійка фітнес-додатків BetterMe, розробник мобільних додатків appflame.

У 2023-му виторг Genesis був 10,5-13 млрд грн, за оцінкою Forbes Ukraine.