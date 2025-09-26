У ніч на 26 вересня українські дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод, розташований у Краснодарському краї Росії. За повідомленням місцевої влади, уламки одного з дронів влучили в одну з технологічних установок, спричинивши пожежу на площі 30 кв. м.

Деталі

Масштабну пожежу на заводі, за офіційними даними російської влади, оперативно ліквідували. Постраждалих немає. За попередніми даними, значних руйнувань інфраструктури не зафіксовано.

Проте Telegram-канали, такі як ASTRA та Exilenova+, зазначають, що атака зачепила ключову установку, що може вплинути на роботу НПЗ. Офіційних коментарів від українських Сил Оборони на момент публікації немає.

Контекст

Афіпський НПЗ – один із ключових нафтопереробних об’єктів півдня РФ, із річною потужністю 6,2 млн тонн, що становить 2,1% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Він виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та інші продукти, частина з яких використовується для забезпечення російської армії. Весною підприємство завершило реконструкцію вартістю 217 млрд рублів ($2,36 млрд).

Це вже третя атака на обʼєкт за останні два місяці: попередні рейди українських дронів 7 і 28 серпня тимчасово зупиняли роботу установок. Також у серпні було атаковано повʼязаний із ним Краснодарський НПЗ.

З початку серпня Україна здійснила серію прицільних ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі, вивівши з ладу щонайменше п’ять великих підприємств. За оцінками Reuters, це зменшило загальну потужність переробки на 17% (до 1,1 млн барелів на добу). Як наслідок, виробництво бензину впало приблизно на 10%, понад 300 АЗС по країні припинили роботу, а в низці регіонів було введено обмеження на відпуск пального – не більше 10–20 літрів в одні руки.

Криза на ринку пального в РФ поглиблюється й через рекордне зростання біржових цін: з початку року вони зросли на 40–50%.