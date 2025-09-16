Російський монополіст із транспортування нафти «Транснєфть» попередив нафтові компанії про можливе скорочення видобутку через атаки українських дронів на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи. Про це пише Reuters з посиланням три джерела в галузі.

Деталі

За даними українських військових і російських галузевих джерел, українські дрони атакували щонайменше 10 нафтопереробних заводів, що призвело до скорочення переробних потужностей Росії майже на п’яту частину. Також постраждали основні балтійські порти – «Усть-Луга» та «Приморськ». Російська влада офіційно не коментувала масштаби пошкоджень чи їхній вплив на виробництво та експорт.

Однак, за словами двох джерел Reuters, близьких до російських нафтових компаній, «Транснєфть», яка транспортує понад 80% нафти, видобутої в Росії, останніми днями обмежила можливості для зберігання нафти в своїй трубопровідній системі.

Крім того, «Транснєфть» повідомила виробників, що може зменшити прийом нафти в разі нових пошкоджень інфраструктури, зазначили два джерела. Ці атаки можуть змусити Росію, яка забезпечує 9% світового видобутку нафти, скоротити виробництво.

Контекст

Минулого тижня українські дрони вперше з початку війни в 2022 році завдали удару по найбільшому нафтовому порту Росії Приморську, що тимчасово змусило припинити там роботу. Приморськ має потужність експортувати понад 1 млн барелів нафти на день, що становить понад 10% від загального обсягу видобутку нафти в Росії.

Захід ввів проти Росії низку санкцій за вторгнення в Україну, зосередившись переважно на нафтогазовому секторі. Однак Москві вдалося перенаправити більшу частину експорту нафти до Азії, де її основними покупцями є Індія та Китай. Незважаючи на це, атаки українських дронів створюють додатковий тиск на російську нафтову інфраструктуру, що може виявитися ефективнішим за санкції в короткостроковій перспективі, оскільки фізичні пошкодження об’єктів ускладнюють логістику та переробку.

Приморськ частково відновив роботу в суботу, хоча залишається незрозумілим, скільки часу може знадобитися для повного відновлення, повідомили два джерела. За даними джерел в галузі, Росія вже втратила частину потужностей з експорту нафти після чергового удару дронів по нафтовому терміналу «Усть-Луга» на Балтійському морі в серпні. На відміну від провідного виробника ОПЕК Саудівської Аравії, Росія не має значних потужностей для зберігання нафти, що робить її особливо вразливою до таких атак.

Організація країн – експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію, – група, відома як ОПЕК+, – з квітня збільшують видобуток після років скорочень, спрямованих на підтримку нафтового ринку. Згідно з останньою угодою ОПЕК+, квота видобутку нафти в Росії має зрости до 9,449 млн барелів на день цього місяця з 9,344 млн барелів на день у серпні. Проте, за даними американського банку J.P. Morgan, «здатність Росії збільшити видобуток нафти зараз знаходиться під загрозою через обмежені можливості зберігання».