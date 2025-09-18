У ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили Волгоградський НПЗ, що знаходиться в Волгоградській області Росії. Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Деталі

«За попередньою інформацією, зупинено роботу НПЗ», – йдеться в повідомленні ССО.

Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил росіян. Цей завод є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів в Південному федеральному окрузі. Щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в РФ, зазначили в ССО.

Контекст

З початку 2024 року ЗСУ сконцентрувалася на ударах по обʼєктах паливно-енергетичного комплексу Росії. Українські дрони атакували російські НПЗ і нафтобази щонайменше 30 разів. Під ударами опинилися майже всі великі заводи в європейській частині РФ.

Після весняної перерви Україна відновила атаки на російські нафтопереробні заводи. Пік влучань припав на серпень, коли було атаковано вісім НПЗ. Які саме заводи було уражено та наскільки це відчутно для Росії, читайте тут.

Українські дрони також зупинили нафтопровід «Дружба», через який транспортують російську нафту до країн Центральної Європи.

У ніч на 18 вересня в місті Волгоград пролунали численні вибухи. Місцеві жителі повідомляли про щонайменше десять ударів. Міноборони РФ традиційно заявило про успішне перехоплення безпілотників, не надавши підтвердження про можливі пошкодження чи жертви. Водночас у волгоградському аеропорту тимчасово запровадили спеціальний авіаційний режим «Ковёр», який зазвичай активують у разі загрози для повітряного руху.