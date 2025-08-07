У ніч на 7 серпня Сили оборони України здійснили атаку на Афіпський нафтопереробний завод, розташований у Краснодарському краї Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

Підприємство щорічно переробляє 6,25 млн тонн нафти, що становить 2,1% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Внаслідок влучання безпілотних літальних апаратів виникла пожежа на технологічній установці, яка займається переробкою газу та газового конденсату.

Крім того, підрозділи Сил оборони атакували інші важливі об’єкти, уточнення результатів бойових дій триває.

Контекст

За 2024 рік Афіпський НПЗ разом із Краснодарським НПЗ, що входить до його складу, переробив 7,2 млн тонн нафти, а за період із січня по червень 2025 року – 3 млн тонн.

Афіпський НПЗ оснащений двома установками первинної переробки нафти потужністю 9786 тонн на добу та 8829 тонн на добу. На Краснодарському НПЗ також функціонують дві установки первинної переробки потужністю 4570 тонн на добу та 4000 тонн на добу.

Завод орієнтований на експорт і наразі не виробляє товарний бензин та дизельне пальне для внутрішнього ринку.

До кінця 2025 року Афіпський НПЗ планував модернізувати комплекс глибокої переробки нафти, що дозволило б розпочати виробництво 2,5 млн тонн пального стандарту Євро-5 на рік.