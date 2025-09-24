Сили оборони України 24 вересня здійснили атаки на низку енергетичних об’єктів Росії, а також 22 вересня завдали удару по Астраханському газопереробному заводу. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

У Башкортостані під удар потрапило нафтопереробне підприємство «Газпром Нефтехім – Салават», де пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі виникла пожежа. Це підприємство, що переробляє до 10 млн т нафти щорічно, є ключовим виробником рідкого ракетного палива в Росії.

У Волгоградській області атакували нафтоперекачувальну станцію «Кузьмичи-1», яка входить до системи транспортування сирої нафти на південь РФ, а також станцію «Зензеватка», що забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід «Куйбишев – Тихорецьк».

Крім того, Сили оборони влучили по виробничому об’єкту з виготовлення БПЛА у Валуйках Бєлгородської області, де зафіксовано влучання та пожежу.

Генштаб також підтвердив успішну атаку 22 вересня на Астраханський ГПЗ, що призвела до пошкодження виробничих ділянок і зупинки частини технологічного процесу.

Завод повністю припинив роботу після атаки дронами, пише Reuters. Астраханський ГПЗ, один із найбільших газохімічних комплексів у світі, забезпечує до 66% виробництва сірки для вибухівки в Росії та переробляє до 3,2 млн т нафтопродуктів щорічно.

Контекст

З початку 2024 року Збройні сили України посилили удари по об’єктах паливно-енергетичного комплексу Росії. Українські безпілотники здійснили щонайменше 30 атак на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) та нафтобази, вразивши майже всі ключові підприємства в європейській частині РФ.

Після тимчасового затишшя навесні Україна відновила атаки на російські НПЗ. Найвища інтенсивність ударів припала на серпень, коли було атаковано вісім заводів. Деталі щодо уражених об’єктів та їхнього значення для Росії можна знайти за посиланням.

Крім того, українські дрони зупинили роботу нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Центральної Європи. За даними агентства Reuters від 25 серпня, внаслідок атак на 10 російських НПЗ було виведено з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей РФ, що еквівалентно 1,1 млн барелів на день.

Командир Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді 28 серпня зазначив, що за два тижні російські нафтопереробні потужності скоротилися на 21%.