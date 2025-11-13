В ніч на 13 листопада Сили оборони України застосували вітчизняні ракети «Фламінго» і «Барс», а також БпЛА «Лютий» для удару по російських військових об’єктах. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ і опублікував кадри нічних пусків ракет.
Деталі
- Повідомляється про влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів «Морской нефтяной терминал», стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі «Кіровське» в тимчасово окупованому Криму. А також про ураження та півострові радіолокаційної станції ППО у районі Євпаторії.
- На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів.
- Ракетами і дронами вночі також уражалися об’єкти на території Росії. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.
- Удари здійснили у межах зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів країни-агресора. «Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки «Фламінго», «Барс», «Лютий», – повідомили у Генштабі.
Контекст
Україна у 2024-му збільшила військове виробництво увосьмеро, порівняно з попереднім роком. Якщо два роки тому Україна мала лише одну власну розробку «Нептун», то у 2024 році зʼявилося кілька нових зразків ракетного озброєння, повідомляв у квітні цього року міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
«Барс» – гібридна крилата ракета-дрон (середньої дальності), розроблена приватними компаніями України у 2024–2025 рр. Дальність – 700–800 км, бойова частина — 50–100 кг, швидкість – до 800 км/год. Призначена для масового виробництва та ударів по інфраструктурі РФ. Аналогічна до «Пекло», серійне виробництво почалося з 2025 року.
Дрон AN-196 «Лютий» був розроблений у 2022 році підприємством «Антонов» у співпраці з державним концерном «Укроборонпром». Це далекобійний «дрон-камікадзе» із початковою дальністю до 1000 кілометрів, яка згодом збільшилася до 2000 кілометрів. Безпілотник використовує супутникову навігацію та машинний зір для точного ураження цілей, обходячи ППО.
Ракета «Фламінго» (FP-5) вирізняється прямим фіксованим крилом і двигуном над фюзеляжем, що робить її унікальною розробкою без світових аналогів. Характеристики ракети FP-5: дальність польоту 3000 км, час у повітрі понад 4 години, максимальна швидкість 950 км/год, крейсерська швидкість 850–900 км/год, розмах крила 6 метрів, максимальна злітна вага 6 тонн, вага бойової частини 1 тонна.
Президент Зеленський назвав «Фламінго» найуспішнішою серед українського озброєння та повідомив, що серійне виробництво ракети планується розпочати наприкінці 2025-го – на початку 2026 року.
