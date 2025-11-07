Підписка від 49 грн
Експорт зброї. У РНБО пояснили, як працюватиме механізм і хто зможе продавати

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

2 хв читання

Україна відновлює повноцінний механізм експорту власного озброєння. Відтепер виробники, які мають надлишкові потужності, зможуть продавати продукцію іноземним партнерам – за умови повного державного контролю. Про це повідомили секретар РНБО Рустем Умєров і радник президента з питань стратегії Олександр Камишін на зустрічі з журналістами, передає «Інтерфакс-Україна».

  • Якщо компанія відповідає вимогам і має надлишкові виробничі потужності, не затребувані українськими Силами безпеки та оборони, вона може подати заявку до Державної служби експортного контролю (ДСЕК). Протягом 90 днів служба перевіряє всі дані й ухвалює рішення про дозвіл.
  • ДСЕК робить міжвідомчий запит, а Міноборони узагальнює потреби війська. Рішення ухвалює Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва. Після погодження з нею дозвіл отримує остаточне схвалення.
  • «Пріоритет – фронт. Якщо Збройним силам терміново потрібна ця зброя, дозвіл на експорт може бути зупинений або скасований. Безпека і потреби війська завжди важливіші за будь-які експортні контракти», – сказав Умєров.
  • РНБО формує перелік країн, до яких дозволено постачати українську зброю. До нього увійдуть держави, з якими підписані безпекові угоди. Також діятиме післяекспортний контроль, що унеможливлює перепродаж без відома України, запевняють у РНБО.
  • Камишін уточнив, що приватні виробники можуть експортувати зброю через держспецекспортера, приватного спецекспортера або напряму, отримавши власні повноваження. Це можливо в межах режиму Defence City – спеціальної зони для оборонної індустрії, де рішення ухвалюються за 7–12 днів.
  • За його словами, резиденти працюватимуть за принципом «єдиного вікна» – від розробки до продажу. Усі дозволи, погодження та документи оформлюватимуть «централізовано, без бюрократичних бар’єрів».
  • Україна відкриє перші представницькі офіси оборонної промисловості у Берліні та Копенгагені, далі – у США та країнах Глобального Півдня, додав Камишін. Офіси стануть «вітриною українських технологій» і майданчиком для демонстрацій, переговорів та укладання контрактів. Кожен із них матиме відкриту, закриту та офісну зони.

Контекст

За менш ніж три роки українська оборонна промисловість значно зросла: обсяги виробництва зброї збільшилися в 35 разів, досягнувши річного потенціалу в $35 млрд.

30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони 2023–2025 років Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, в оборонній промисловості України задіяно близько 800 підприємств, які в 2024 році сумарно виробили зброї приблизно на $9 млрд.

Держава інвестує в капіталомісткі проєкти, зокрема ракетні програми та виробництво боєприпасів, тоді як приватні компанії швидко й гнучко реагують на потреби фронту.

23 вересня на сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Зеленський оголосив, що Україна розпочне експорт озброєнь, щоб показати партнерам сучасні системи, випробувані в бойових умовах. Згодом стало відомо, що Україна створює експортні хаби в США, Європі, на Близькому Сході та в Африці на тлі відновлення продажу зброї.

