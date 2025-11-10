Прослухати матеріал
Очільник найбільшого на українському ринку об’єднання виробників озброєння – Ради зброярів Ігор Федірко дав півторагодинне інтерв’ю «Мілітарному» про досягнення вітчизняного ОПК, українську балістику, виробника ракет «Фламінго» та варіанти експорту зброї. Forbes Ukraine переказує ключові тези
У лютому шість українських асоціацій на ринку приватних виробників озброєння об’єдналися в окремий орган – Раду зброярів. Виконавчим директором став Ігор Федірко.
Навіщо Україні «асоціація асоціацій» у галузі виробництва зброї, які досягнення українського ОПК у 2025-му та коли чекати власної балістики? Ключове з інтерв’ю Федірка виданню «Мілітарний».
