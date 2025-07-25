Індійська компанія Nayara Energy, яка повʼязана з російською «Роснефтью» та управляє другим за величиною НПЗ в країні, призначила нового CEO. Попередній керівник звільнився через санкції Європейського Союзу, пише Reuters .

Деталі

Рада директорів призначила новим гендиректором компанії Сергія Денісова, який працює в компанії з 2017 року. Він змінив на посаді Алессандро дес Дорідеса, який обіймав її з квітня 2024 року.

Причиною кадрових перестановок стали нові санкції ЄС проти компаній, пов’язаних із РФ, зазначило агентство. Nayara Energy поки не прокоментувала ротацію.

Контекст

Nayara Energy, зареєстрована в Мумбаї, на 49,13% належить «Роснефти», ще 49% акцій – у консорціуму Kesani Enterprises, до якого входять італійська Mareterra Group і російська United Capital Partners. НПЗ Nayara в штаті Гуджарат має потужності для переробки 400 000 барелів на добу.

Індія має тісні економічні зв’язки з Росією, зокрема в енергетичному секторі. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Індія стала одним із найбільших покупців російської нафти, що викликало критику з боку Заходу. Попри це, Індія уникає прямого засудження Росії, зберігаючи нейтральну позицію.

18 липня посли ЄС схвалили новий, 18-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає зниження встановленого «Групою семи» ліміту цін на російську нафту з $60 до $47,6 за барель. Новий пакет санкцій, зокрема, передбачає заборону на імпорт із третіх країн продуктів переробки російської нафти.

Одним з найбільших переробником російської нафти є НПЗ індійської Nayara Energy. Компанія назвала санкції ЄС «несправедливими та односторонніми».

Після запровадження обмежень танкер з російською нафтою Urals, який прямував до порту Вадінар (належить Nayara), був перенаправлений в інший порт Індії. Ще два танкери скасували завантаження нафтопродуктами з того самого порту.