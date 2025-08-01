Найбільший нафтопереробний завод Індії придбав мільйони барелів сирої нафти зі США та Обʼєднаних Арабських Еміратів, прагнучи диверсифікувати поставки на тлі тиску з боку США та ЄС через закупівлі російської нафти. Про це 1 серпня пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Деталі

Державна компанія Indian Oil Corp. закупила щонайменше 5 млн барелів американської нафти та ще 2 млн барелів із Абу-Дабі, пише видання.

Ці закупівлі були значними за обсягом і призначалися для відносно швидкої доставки, що є незвичним для компанії, говорять аналітики. На початку тижня державним переробникам було доручено розробити плани закупівлі нафти неросійського походження.

Цього тижня IOC оголосила кілька поспіль тендерів на закупівлю сирої нафти, що, за словами трейдерів, є незвичним для компанії та свідчить про відносно термінову потребу в сировині. Раніше цього тижня вона також придбала 4 млн барелів західноафриканської нафти, а також нафту сорту Murban з ОАЕ для постачання в той самий період.

Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти, активно скуповуючи дисконтні барелі та збільшивши їхню частку в імпорті з майже нуля до приблизно третини. Це відбувалося за рахунок таких потоків, як нафта сорту Urals, і на шкоду традиційним постачанням із Близького Сходу та Африки.

За словами аналітиків, наразі індійські переробники можуть заробляти приблизно на $3 більше за барель, купуючи американську нафту замість Murban для вантажів, що прибувають у листопаді.

Контекст

14 липня Дональд Трамп заявив, що запровадить 100% мита на країни, які продовжують купувати російську нафту, якщо Росія не укладе значної мирної угоди з Україною.

Він підтримав ідею сенатора Ліндсі Грема про введення 500% мита на Росію, але висловив надію, що такого кроку вдасться уникнути. Трамп також виявив розчарування діями президента РФ Путіна, зазначивши, що сподівався на мирну угоду ще два місяці тому. За його словами, США та НАТО схвалили нові поставки зброї Україні, які фінансуватимуться європейськими союзниками.

Згодом Трамп пригрозив Індії додатковими санкціями через її співпрацю з Росією в енергетичній та військовій сферах.

Він звинуватив Індію у високих митах і торговельних бар’єрах, а також у значних закупівлях російської зброї та енергоносіїв, що, на його думку, підриває міжнародні зусилля проти агресії Кремля. Окрім базового мита у 25%, США планують застосовувати додаткові штрафи за зв’язки з Росією. На цьому тлі стало відомо, що державні нафтопереробні компанії Індії припинили закупівлі російської нафти.