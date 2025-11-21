У дослідженні взяли участь 126 фахівців зі сфери управління персоналом.

У 2026 році 94% роботодавців готують підвищення зарплат, 36% планують розширення штату, а 25% збільшать бюджети на навчання. Лише 6% не індексуватимуть оплату праці. Про це свідчать результати опитування бізнесу проведеного проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з експерткою ринку праці Тетяною Пашкіною.

Деталі

Більшість опитаних компаній уже мають чітке бачення розвитку на наступний рік. Головний акцент бізнес робить на збільшенні рівня заробітної плати – це планують 94% компаній. 28% компаній передбачають зростання в межах 11-15%, 23% – на 5-10%, 10% – на 16-20%.

Лише 6% компаній не мають наміру підвищувати заробітні плати у 2026 році.

У 2025 році 96% компаній підвищили заробітні плати, здебільшого на 11-20% (64%) або до 10% (28%).

36% компаній планують збільшити кількість працівників у 2026 році, 55% – не планують змін, 9% – планують скорочення. 17% компаній повідомили про перерозподіл функцій у бік мультифункціональності.

Протягом 2025 року більшість компаній (83%) активно наймала нових співробітників. Ще 3% відкривали вакансії виключно для внутрішніх кандидатів, і лише 14% опитаних не змінювали чисельність штату.

Серед інших запланованих змін: збільшення бюджетів на навчання та розвиток персоналу – 25%, вихід на нові ринки та пошук партнерів – 18%, зміна керівництва / відкриття нових регіональних представництв – 6%, скорочення витрат на навчання – 5%, закриття представництв – 3%.

Щодо можливості впровадити чотириденний робочий тиждень, 84% компаній поки не планують впроваджувати такі зміни і тільки 2% розглядають таку можливість. Для 14% – це неможливо через специфіку роботи.

Контекст

У дослідженні взяли участь 126 фахівців зі сфери управління персоналом (41% керівники департаменту, 33% менеджери середньої ланки, 22% топ менеджмент, 4% молодший персонал).

Серед респондентів 56% представляють великий бізнес, 32% – середній, а 12% – малий. 58% компаній є міжнародними, 42% – українськими.

Найбільше учасників представляють оптову та роздрібну торгівлю, фармацевтичну галузь, спеціалізовані консультаційні послуги, а також виробництво товарів масового вжитку нехарчового призначення. Серед учасників дослідження були і представники аграрної сфери, виробництва продуктів харчування, ІТ, фінансових послуг, логістики, виробництва промислових товарів, металургії, переробної промисловості, будівництва, закладів громадського харчування, освітніх послуг, сфери гостинності та інші.

Дослідження тривало у період з 2 жовтня до 1 листопада 2025 року. Участь у дослідженні була анонімною.