Український ШІ-стартап Crosscheck залучив $450 000. Серед його клієнтів — Kernel і Astarta

Український стартап Crosscheck, який розробляє ШІ-платформу для сертифікації та аудиту, залучив $450 000 інвестицій. Про це Forbes Ukraine повідомив засновник Богдан Драйхаупт. Клієнтами стартапу є найбільші агрохолдинги Kernel і Astarta.

Деталі

Crosscheck отримав інвестицію від швейцарського фонду Tenity та українського Dnipro VC. Оцінка стартапу — $7 млн.

Він розробляє ШІ-платформу, яка допомагає компаніям підготуватися до аудиту швидше та ефективніше, знижуючи ризик помилок та оптимізуючи процеси. Ціна доступу до платформи — $6 600 на рік за підпискою.

«Компанії мають проходити аудити, якщо вони експортують в ЄС, ми спрощуємо цей процес, надаючи платформу, яка формує список потрібних документів та перевіряє на відповідність», — каже засновник стартапу Богдан Драйхаупт.

Залучені кошти стартап вкладе у розширення команди, маркетинг та продажі в США.

Наразі серед клієнтів — українські агрохолдинги Kernel, Astarta та інші. 70% клієнтів — з України, 30% — іноземні.

Контекст

Crosscheck заснували 2023-му Богдан Драйхаупт і Нікіта Фордуй. Стартап завершив акселератор Mission Possible. MVP продукту запустили в березні 2024-го. Бізнес-модель – B2B SaaS за підпискою.

За допомогою ШІ, Crosscheck збирають, аналізують та структурують документи клієнтів, щоб виявляти потенційні помилки до того, як прийде незалежний аудитор.

Клієнтами Crosscheck є підприємства з різних країн, включно з Україною, Швейцарією, Німеччиною, Туреччиною, Сінгапуром та США.