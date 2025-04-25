«Астарта» у 2024-му виробила рекордні за сім років 380 000 т цукру та вчетверо збільшила його експорт

Агропромисловий холдинг «Астарта» Віктора Іванчика за підсумками 2024-го вчетверо збільшив експорт цукру , прибуток зріс на 34%, частка експорту – на 12%. Про це йдеться у річному звіті компанії.

Ключові факти

Прибуток «Астарти» за підсумками 2024-го зріс на 34%, до €83 млн.

Виторг холдингу залишився на рівні 2023-го – €612 млн.

Компанія наростила експорт: його частка збільшилась на 12 в.п, до 66%.

«Астарта» виробила рекордні за сім років 380 000 т цукру та експортувала 197 000 т – вчетверо більше, ніж у 2023-му.

Виторг цукрового сегменту зріс на 15%, до €229 млн через збільшення обсягів продажу.

Виторг сегменту агровиробництва знизився на 13%, до €209 млн через нижчі обсяги врожаю та продажів.

Виторг від переробки сої скоротився на 13%, до €106 млн через зниження цін.

Виторг сегменту тваринництва зріс на 25%, до €53 млн.

Контекст:

«Астарта» – провідний експортер цукру та найбільший виробник молока в Україні. Холдинг інвестує у розвиток переробки. Наприкінці 2023 року отримав кредит від Ощадбанку на $60 млн для будівництва заводу переробки сої у Полтавській області. «Астарта» і до цього була провідним гравцем у переробці сої з ринковою часткою 14%, на своєму Глобинському заводі торік переробила рекордні 232 000 т сої.

Компанія зацікавлена у виході на ринок В2С. «Астарта» планує продавати цукор, проте це буде невеликий відсоток від виробництва. «У поточному році – тисячі тонн, в наступних – десятки тисяч тонн», – розповідав в інтерв’ю Forbes Віктор Іванчик.