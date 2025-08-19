Український ШІ-стартап Contera.ai увійшов до акселераційної програми Techstars Tokyo, де залучив $120 000. Компанія створює SaaS-платформу, що обіцяє автоматизувати до 60% маркетингових завдань для e-commerce, розповів Forbes Ukraine засновник стартапу Емін Алекперов.

Деталі

В обмін на участь у програмі Techstars отримує 5% акцій та $100 000 у вигляді інструменту SAFE .

. У 2025-му Contera.ai став першим українським стартапом у програмі Techstars Tokyo 2025 Techstars серед 12 відібраних команд, стверджує засновник стартапу Емін Алекперов.

Рішення стартапу обробляє дані про товари, показники ефективності запущених рекламних кампаній, інформацію про рекламу конкурентів. Платформа перетворює ці дані на маркетингові рішення – від генерації рекламних креативів до покращення пошукової видимості.

Основна аудиторія – малий і середній бізнес у США та маркетингові агенції. Наразі стартап має до 20 платних клієнтів.

Підписка на сервіс стартує від $49, а Enterprise Plan – обговорюється індивідуально

Контекст

Contera.ai перебуває на pre-seed стадії. Заснований у 2024 році Еміном Алекперовим (співзасновник платформи для навчання та покращення навиків в онлайн-іграх LegionFarm з річним доходом у 2024 — $8 млн), Віктором Левченком (співзасновник нішевої digital-агенції, що спеціалізується на SEO-трафіку в індустріях iGaming та кіберспорту Adsme) та Віталієм Алекперовим. У лютому 2025-го Contera.ai виграли Demo Day української акселераційної програми YEP Accelerator, залучивши $25 000 non-equity інвестицій від YEP.

Techstars – мережа акселераторів, заснована у 2006 році. Серед випускників Techstars – Uber, Twilio, Chainalysis, DigitalOcean, SendGrid, PillPack, Zipline та ClassPass.