Український стартап Norda Dynamics залучив $150 000 від Angel One

Український стартап Norda Dynamics, що спеціалізується на розробці технологій автономного керування БПЛА в умовах радіоелектронної боротьби (РЕБ) та нестабільного звʼязку, залучив $150 000 від Angel One Fund. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Ключові факти

Фінансування надане в рамках синдикативної угоди.

«Рішення стартапу уже довели свою ефективність у реальних бойових умовах. Ми віримо в команду та бачимо великий потенціал у подальшому масштабуванні їхніх продуктів», — цитується у релізі керуючий партнер Angel One Fund Іван Петренко.

Інвестиції будуть спрямовані на масштабування продуктів компанії та підвищення їхньої бойової ефективності в реальному часі.

Контекст

Norda Dynamics створює програмне забезпечення для автономних дронів. Флагманський продукт – Underdog – система автоматичного доведення дронів до цілі. Система використовує компʼютерний зір та штучний інтелект, щоб дрони могли автономно завершити фінальний етап своєї місії. Після того, як пілот вибирає ціль за допомогою камери дрона, дрон самостійно долає решту відстані.

Ще одне рішення стартапу – StableLink – система візуального утримання позиції, що забезпечує стабільність висоти, азимуту та координат.

Angel One Fund – венчурний фонд, створений у 2022-му фундацією Українського католицького університету. Фонд інвестує в українські стартапи та надає стартовий капітал на етапах pre-seed та seed. У 2024 році Angel One Fund проінвестував у сім стартапів через синдикативні угоди. Norda Dynamics — восьма інвестиція фонду.