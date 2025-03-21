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«Заробили більше, ніж в Україні». Українські DefenceTech компанії виходять на ринок США, попри обмеження експорту. Як? Досвід SkyFall, DroneUA, Himera і Skiftech

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

експорт оборонки: досвід SkyFall, DroneUA, Himera і Skiftech /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

DefenceTech компанії SkyFall і DroneUA ведуть перемовини про контракт з Армією США, Himera і Skiftech уже отримали його Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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Українська Skiftech отримала контракт від Армії США на розробку тренувальних лазерних систем, виробник стійких до РЕБ рацій Himera вже поставив своє рішення Повітряним силам США. Як українські DefenceTech-компанії виходять на закордонні ринки попри заборону на експорт військових технологій з України?

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У березні чотири українські оборонні компанії отримали контракти від Армії США, писали профільні медіа GovCon Wire, Defence-blog та Defence News. Ідеться про виробника лазерних тренажерів для військових Skiftech, рацій Himera та дві неназвані дронові компанії. Це перші публічні повідомлення про експорт українського DefenceTech.

У 2024-му українські виробники РЕБ і дронів були завантажені на 37% через відсутність держконтрактів, за підрахунками обʼєднання «Технологічні сили України» (ТСУ). «Якщо у держави немає ресурсів на довгострокові контракти, контрольований експорт – компромісний варіант», – казала Forbes Ukraine виконавча директорка ТСУ Катерина Михалко у лютому.

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