«Заробили більше, ніж в Україні». Українські DefenceTech компанії виходять на ринок США, попри обмеження експорту. Як? Досвід SkyFall, DroneUA, Himera і Skiftech

Українська Skiftech отримала контракт від Армії США на розробку тренувальних лазерних систем, виробник стійких до РЕБ рацій Himera вже поставив своє рішення Повітряним силам США. Як українські DefenceTech-компанії виходять на закордонні ринки попри заборону на експорт військових технологій з України?

У березні чотири українські оборонні компанії отримали контракти від Армії США, писали профільні медіа GovCon Wire, Defence-blog та Defence News. Ідеться про виробника лазерних тренажерів для військових Skiftech, рацій Himera та дві неназвані дронові компанії. Це перші публічні повідомлення про експорт українського DefenceTech.

У 2024-му українські виробники РЕБ і дронів були завантажені на 37% через відсутність держконтрактів, за підрахунками обʼєднання «Технологічні сили України» (ТСУ). «Якщо у держави немає ресурсів на довгострокові контракти, контрольований експорт – компромісний варіант», – казала Forbes Ukraine виконавча директорка ТСУ Катерина Михалко у лютому.