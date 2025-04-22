До 8 млн на розвиток інновацій. Brave1 відновлює грантову програму для виробників озброєння

Кластер оборонних технологій Brave1 відновлює грантову програму для виробників. Компанії defence tech сектору зможуть отримати від 500 000 грн до 8 млн грн на свої розробки, повідомила пресслужба кластеру 22 квітня.
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Ключові факти
- Податися на програму можуть українські виробники, які є учасниками Brave1 і чиї розробки пройшли оборонну експертизу та отримали відповідні оцінки: від 4 балів — для отримання гранту на 500 000 грн, від 7 балів — на 8 млн грн.
- Для реалізації цілей грантової програми Brave1 визначені пріоритетні напрями технологій. Серед них такі: різні типи БпЛА, наземні роботизовані комплекси, водні дрони, засоби РЕБ, боєприпаси, ракетне озброєння, штучний інтелект і тому подібні.
- Йдеться, зокрема, про такі розробики як рій НРК, балістичні ракети, катери-мінувальники та дрони-камікадзе на оптоволокні, що можуть летіти на понад 20 км.
- Вказана грантова програма вже діяла раніше, після паузи прийом заявок знову відкритий, але тепер потрібно надати деякі додаткові документи.
Контекст
Brave1 – спільна ініціатива Міноборони з Генштабом, РНБО, Мінстратегпромом та Мінекономіки. Кластер об’єднує сотні топових розробників та військових для найкращої взаємодії. Як зазначають в Мінцифри, Сили оборони можуть поставити конкретні завдання розробникам, а компанії – отримати профільну підтримку й грант на розвиток продукту.
За весь час дії цієї програми Brave1 видав понад 500 грантів на розвиток вітчизняних оборонних технологій. Найбільшу кількість залучили виробники БпЛА, а також наземних і морських роботизованих та дистанційно-керованих комплексів. Загалом українські defence tech компанії вже отримали 2,2 млрд грн на свої розробки.
Як змінювалися пріоритети кластера з моменту заснування у 2023 році і що буде з Brave1 у випадку припинення бойових дій – читайте тут.
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