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Український DefenceTech стартап DrillApp залучив $100 000 інвестицій

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

1 хв читання

Український DrillApp, що створює застосунок для підготовки військових, залучив $100 000. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

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Деталі

  • Інвесторів компанія не розголошує. Це бізнес-ангели та ветерани, додають у компанії.
  • Залучені кошти компанія планує інвестувати у створення курсу з FPV-дронів, модуль з міжнародного гуманітарного права, програму психологічної стабілізації й B2B-платформу для професійного оборонного навчання.
  • «Drill – це платформа, яка дає змогу кожному інструктору чи ветерану в будь-якій точці світу масштабувати свої знання, створювати курси й монетизувати досвід», – цитується у пресрелізі офіцер спецпідрозділу «Азов» та співзасновник DrillApp Олександр Гусаров.
  • Продукт має понад 200 000 користувачів, серед яких 50 000 – чинні військовослужбовці. 
  • DrillApp тестується в структурах НАТО, інструкторами з Канади, Польщі, Естонії, а також отримує запити на локалізацію з Ізраїлю та США, зазначається у пресрелізі.

Контекст

Drill – це мобільний застосунок, який розробили колишній керівник продуктового департаменту OLX та нинішній технічний директор українського Forbes Гусаров та спецпризначенець Ігор (його прізвище не вказується з міркувань безпеки).

На платформі є понад 130 інтерактивних уроків (зброя, медицина, тактика), тестів, трекінга прогресу, голосових інструкцій та аналітики, інструкторський зворотний звʼязок.

Перший прототип зʼявився у 2021-му як ідея. Під нього співзасновники залучили перших $25 000 гранту від Українського фонду стартапів (USF). Випустити тестову Android-версію застосунку – з уроками для карабіна лише для західної аудиторії – планували під кінець лютого 2022 року. Російське вторгнення перенесло реліз на дев’ять місяців.

Поки у Drill вкладено $110 000 – це гроші засновників та два гранти від USF. Другий команда отримала в січні 2023-го.

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