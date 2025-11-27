«Укрзалізниця» оновлює графік руху поїздів, який набуде чинності 14 грудня. Відтепер дістатися з України до Німеччини можна буде лише з однією пересадкою. Про це повідомляє пресслужба компанії.
- З грудня кількість прямих поїздів між Польщею та Німеччиною зросте на 54% – з 11 до 17 пар на добу. Пасажирам з України достатньо буде зробити лише одну пересадку, щоб продовжити подорож до Німеччини.
Пересадки в Перемишлі:
- Поїзд №51 «Київ – Перемишль». Прибуття: 05:00 → пересадка на EC134 Via Regia «Перемишль – Лейпциг» (відправлення 07:12). Із Лейпцига – швидкісні поїзди по всій Німеччині та Європі.
- Поїзд №63/64 «Харків – Перемишль». Прибуття: 16:59 → пересадка на нічний EN417 Carpatia «Перемишль – Прага – Мюнхен» (відправлення 17:51). Прямий нічний маршрут до столиці Баварії.
- Поїзд №31/32 «Запоріжжя – Перемишль». Прибуття: 08:18 → пересадка на EC58 Galicja «Перемишль – Берлін» (відправлення 09:09). Один із найпопулярніших маршрутів до німецької столиці (прибуття до Берліна вдень).
- Усі пересадки узгоджені в обидва боки.
Пересадки в Холмі (варіант з двома пересадками):
- Поїзд №119/120 «Дніпро – Холм». Прибуття: 18:08 → пересадка о 18:18 на поїзд №440 до Устки → пересадка у Варшаві Центральній о 21:31 на нічний поїзд «Варшава – Берлін – Свіноуйсьце». Прибуття до Берліна: ~06:00 ранку.
- Також до Берліна курсують нічні поїзди: EC430 з Перемишля та EC440 з Холма.
Контекст
З 14 грудня «Укрзалізниця» вводить у дію новий графік руху поїздів на 2025/2026 рік. Компанія запускає одразу вісім нових міжнародних сполучень та три внутрішні маршрути.
«Укрзалізниця» також вводить погодинний рух потягів між Києвом та Львовом. Детальніше про зміни читайте тут.
