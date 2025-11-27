У новому графіку руху на 2025-2026 роки, який запрацює вже з 14 грудня, з’явиться одразу вісім нових міжнародних сполучень та три внутрішніх. Про це йшлося під час презентації нового графіку пасажирського руху на 2026-ий. Компанія вперше запровадить щогодинний рух поїздів між Києвом та Львовом.

Деталі

. З 14 грудня на найпопулярнішому напрямку Київ – Львів – Київ запроваджується тактовий рух: поїзди курсуватимуть щогодини за стабільним і повторюваним розкладом. Переважна більшість рейсів будуть цілорічними, з кількома виключеннями у позапіковий період. Це дозволяє рівномірно розподілити пасажиропотік та зменшити пікові навантаження. Поїзди відправлятимуться переважно о :05-й хвилині кожної години (6:05, 7:05 … 23:05), що робить розклад максимально передбачуваним.

Така система добре знайома пасажирам Німеччини, Австрії та Нідерландів, а в Україні вже успішно працює на Kyiv City Express, пояснив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський. У перспективі планується впровадження гнучких квитків.

«Якщо ця механіка зайде, будемо поширювати її на інші напрями», — додав Перцовський.

Розширення сполучення. У новому графіку пропозицію місць у пікові періоди збільшать на 20%. Загалом у 2026 році Укрзалізниця додасть 2,2 млн місць без збільшення парку вагонів – лише за рахунок обігових рейсів, прискорення та кращих стиковок. Ціль – 10 600 пасажирів на один вагон на рік, заявив Перцовський.

Ключові оновлення у внутрішньому сполученні:

Новий поїзд №47/48 Барвінкове – Чоп. Додатковий рейс для прифронтової Донеччини (тимчасова кінцева станція – Барвінкове). Забезпечує пряме сполучення до реабілітаційних центрів у Сколе, Славському, Перечині, Мукачеві та міжнародного хабу в Чопі з пересадками на Європу.

Новий поїзд №33/34 Кривий Ріг – Івано-Франківськ. Пряме сполучення центральних регіонів з Прикарпаттям та туристичними локаціями заходу України.

Подовжений маршрут поїзда №113/114 Харків – Ужгород. Рейс тепер доходить до Закарпаття. Пряме сполучення для мешканців Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших станцій маршруту до Славська й Ужгорода. Збережено сполучення з Харківщиною та Сумщиною.

Загалом у напрямку гірських курортів і реабілітаційних центрів у новому графіку передбачено 43 рейси, більше половини яких – з прифронтових областей.

Ключові оновлення у міжнародному сполученні:

У 2026 році кількість міжнародних потягів має зрости на 40% — до 28. Це має наростити пропозицію міжнародних квитків на 1,23 млн.

Серед ключових планів УЗ — розширити сполучення з Німеччиною, оскільки туди виїхало найбільше українських громадян за час війни, зазначив Перцовський.

Нові пересадкові маршрути (через Перемишль та Холм): Київ – Берлін (щоденні нічні поїзди EC430 та ЕС440); Харків – Берлін; Київ -Лейпциг та Київ – Мюнхен.

Також передбачені зміни на напрямі Київ – Варшава. Відправлення з Києва відбуватиметься о 19:51, прибуття до Варшави – о 09:43. З Варшави поїзд вирушатиме о 18:41. До Києва прибуватиме о 09:49.

Продаж квитків за новим розкладом на дати після 14 грудня вже відкрито в застосунку «Укрзалізниці», на сайті booking.uz.gov.ua та в касах.

Контекст

Загалом за неповні 11 місяців 2025 року «Укрзалізниця» вже перевезла понад 25 млн пасажирів – майже на 500 000 більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За 2021–2025 роки «Укрзалізниця» втратила майже половину (49%) обсягів вантажних перевезень, через що вантажний сегмент більше не здатен компенсувати збитки пасажирських перевезень, повідомив заступник голови наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

У компанії вважають необхідним підвищення вантажних тарифів на 41,5% протягом 2026 року у два етапи.

За його словами, чистий збиток «Укрзалізниці» за 9 місяців 2025 року становив 7,2 млрд грн, а збитки від пасажирських перевезень за весь 2024 рік сягнули 18 млрд грн.

«Підвищення вантажних тарифів неминуче. Його потрібно робити поступово, щоб не завдати шоку промисловості: +27,5% із 1 січня 2026 року і ще +11% із 1 липня. Це дасть змогу хоча б наблизитися до рівня індексу цін виробників і принесе додаткові 22,5 млрд грн доходів», – пояснив Сергій Лещенко.