У новому графіку руху на 2025-2026 роки, який запрацює вже з 14 грудня, з’явиться одразу вісім нових міжнародних сполучень та три внутрішніх. Про це йшлося під час презентації нового графіку пасажирського руху на 2026-ий. Компанія вперше запровадить щогодинний рух поїздів між Києвом та Львовом.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Деталі
- Тактовий рух. З 14 грудня на найпопулярнішому напрямку Київ – Львів – Київ запроваджується тактовий рух: поїзди курсуватимуть щогодини за стабільним і повторюваним розкладом. Переважна більшість рейсів будуть цілорічними, з кількома виключеннями у позапіковий період.
- Це дозволяє рівномірно розподілити пасажиропотік та зменшити пікові навантаження. Поїзди відправлятимуться переважно о :05-й хвилині кожної години (6:05, 7:05 … 23:05), що робить розклад максимально передбачуваним.
- Така система добре знайома пасажирам Німеччини, Австрії та Нідерландів, а в Україні вже успішно працює на Kyiv City Express, пояснив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський. У перспективі планується впровадження гнучких квитків.
- «Якщо ця механіка зайде, будемо поширювати її на інші напрями», — додав Перцовський.
- Розширення сполучення. У новому графіку пропозицію місць у пікові періоди збільшать на 20%. Загалом у 2026 році Укрзалізниця додасть 2,2 млн місць без збільшення парку вагонів – лише за рахунок обігових рейсів, прискорення та кращих стиковок. Ціль – 10 600 пасажирів на один вагон на рік, заявив Перцовський.
Ключові оновлення у внутрішньому сполученні:
- Новий поїзд №47/48 Барвінкове – Чоп. Додатковий рейс для прифронтової Донеччини (тимчасова кінцева станція – Барвінкове). Забезпечує пряме сполучення до реабілітаційних центрів у Сколе, Славському, Перечині, Мукачеві та міжнародного хабу в Чопі з пересадками на Європу.
- Новий поїзд №33/34 Кривий Ріг – Івано-Франківськ. Пряме сполучення центральних регіонів з Прикарпаттям та туристичними локаціями заходу України.
- Подовжений маршрут поїзда №113/114 Харків – Ужгород. Рейс тепер доходить до Закарпаття. Пряме сполучення для мешканців Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших станцій маршруту до Славська й Ужгорода. Збережено сполучення з Харківщиною та Сумщиною.
- Загалом у напрямку гірських курортів і реабілітаційних центрів у новому графіку передбачено 43 рейси, більше половини яких – з прифронтових областей.
Ключові оновлення у міжнародному сполученні:
- У 2026 році кількість міжнародних потягів має зрости на 40% — до 28. Це має наростити пропозицію міжнародних квитків на 1,23 млн.
- Серед ключових планів УЗ — розширити сполучення з Німеччиною, оскільки туди виїхало найбільше українських громадян за час війни, зазначив Перцовський.
- Нові пересадкові маршрути (через Перемишль та Холм): Київ – Берлін (щоденні нічні поїзди EC430 та ЕС440); Харків – Берлін; Київ -Лейпциг та Київ – Мюнхен.
- Також передбачені зміни на напрямі Київ – Варшава. Відправлення з Києва відбуватиметься о 19:51, прибуття до Варшави – о 09:43. З Варшави поїзд вирушатиме о 18:41. До Києва прибуватиме о 09:49.
- Продаж квитків за новим розкладом на дати після 14 грудня вже відкрито в застосунку «Укрзалізниці», на сайті booking.uz.gov.ua та в касах.
Контекст
Загалом за неповні 11 місяців 2025 року «Укрзалізниця» вже перевезла понад 25 млн пасажирів – майже на 500 000 більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За 2021–2025 роки «Укрзалізниця» втратила майже половину (49%) обсягів вантажних перевезень, через що вантажний сегмент більше не здатен компенсувати збитки пасажирських перевезень, повідомив заступник голови наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.
У компанії вважають необхідним підвищення вантажних тарифів на 41,5% протягом 2026 року у два етапи.
За його словами, чистий збиток «Укрзалізниці» за 9 місяців 2025 року становив 7,2 млрд грн, а збитки від пасажирських перевезень за весь 2024 рік сягнули 18 млрд грн.
«Підвищення вантажних тарифів неминуче. Його потрібно робити поступово, щоб не завдати шоку промисловості: +27,5% із 1 січня 2026 року і ще +11% із 1 липня. Це дасть змогу хоча б наблизитися до рівня індексу цін виробників і принесе додаткові 22,5 млрд грн доходів», – пояснив Сергій Лещенко.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.