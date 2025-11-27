«Укрзализныця» обновляет график движения поездов, который вступит в силу 14 декабря. Теперь добраться из Украины в Германию можно будет только с одной пересадкой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подробности

С декабря количество прямых поездов между Польшей и Германией вырастет на 54% – с 11 до 17 пар в сутки. Пассажирам из Украины достаточно будет сделать только одну пересадку, чтобы продолжить поездку в Германию.

Пересадки в Перемышле:

Поезд №51 «Киев – Перемышль». Прибытие: 05:00 → пересадка на EC134 Via Regia «Перемышль – Лейпциг» (отправление: 07:12). Из Лейпцига – скоростные поезда по всей Германии и Европе.

Поезд №63/64 «Харьков – Перемышль». Прибытие: 16:59 → пересадка на ночной EN417 Carpatia «Перемышль – Прага – Мюнхен» (отправление 17:51). Прямой ночной маршрут в столицу Баварии.

Поезд №31/32 «Запорожье – Перемышль». Прибытие: 08:18 → пересадка на EC58 Galicja «Перемышль – Берлин» (отправление: 09:09). Один из самых популярных маршрутов в немецкую столицу (прибытие в Берлин днем).

Все пересадки согласованы в обе стороны.

Пересадки в Холме (вариант с двумя пересадками):

Поезд №119/120 «Днепр – Холм». Прибытие: 18:08 → пересадка в 18:18 на поезд №440 в Устку → пересадка в Варшаве Центральной в 21:31 на ночной поезд «Варшава – Берлин – Свиноуйсьце». Прибытие в Берлин: ~06:00 утра.

Также в Берлин курсируют ночные поезда: EC430 из Перемышля и EC440 из Холма.

Контекст

С 14 декабря «Укрзализныця» вводит в действие новый график движения поездов на 2025/2026 год. Компания запускает сразу восемь новых международных сообщений и три внутренних маршрута.

«Укрзализныця» также вводит почасовое движение поездов между Киевом и Львовом. Подробнее об изменениях читайте здесь.