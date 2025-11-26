Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга під час руху, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко та пресслужба «Укрзалізниці» 26 листопада.
- «Робимо міжнародні подорожі для українців зручнішими. Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга – без тривалих зупинок на кордоні і без зайвого стресу для пасажирів», – написала Свириденко.
- Такий формат уже працює в окремих поїздах «Інтерсіті+» на польському напрямку. Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону. «Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів», – додала прем’єр.
- Цей режим запрацює у поїздах: Київ–Перемишль і Київ–Хелм. «Щомісяця цими рейсами подорожують понад 130 000 українців. Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі – масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків», – написала Свириденко.
- В «Укрзалізниці» уточнили, що запровадження контролю в русі – складний міжвідомчий процес. Потрібно узгодити технології та процедури між прикордонною службою, митницею та УЗ. Після завершення всіх підготовчих заходів такий формат відразу буде запущено.
Контекст
У 2024 році збитки пасажирського сегменту зросли на 15,4% (до 18,1 млрд грн) і були покриті прибутком від вантажних перевезень (20,4 млрд грн). Загальна виручка УЗ зросла на 11,1% (до 102,87 млрд грн), але чистий збиток склав 2,71 млрд грн (проти прибутку 5,04 млрд грн у 2023-му).
На фінансування «Укрзалізниці» уряд виділить у 2025 році 13 млрд грн, ще 16 млрд грн компанія отримає від держави у 2026-му, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
