У наступному році умови програми «Національний кешбек» змінять. Наразі Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства проводить оцінку ініціативи. Про це повідомив очільник відомства Олексій Соболев під час форуму у Києві 1 грудня, передає «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

«Ми, як і домовлялося минулого року, дивимося на рік запуску програми, робимо оцінку в яких галузях, як воно працює, щоб сформувати більш точні умови програми наступного року», – сказав він.

Раніше Мінекономіки повідомило, що виплата коштів за жовтень очікується у другій декаді грудня, за листопад – наприкінці грудня, а за грудень – у лютому 2026 року. Надалі кошти виплачуватимуться щомісяця в кінці наступного місяця за попередній.

У вересні українці придбали в межах програми товари місцевого виробництва на понад 5,9 млрд грн, а кількість компаній, що долучилися до «Національного кешбеку», перевищила 1870.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

«Нацкешбек» – це ініціатива президента, яка запрацювала на початку вересня 2024 року. Програма спрямована на підтримку українських виробників і передбачає повернення громадянам 10% вартості придбаних товарів вітчизняного виробництва.

Із переліку категорій, на які можна витратити кошти за програмою «Національний кешбек», зникло понад 20 категорій за рішенням уряду від 24 листопада. Зокрема – мобільний звʼязок та телекомунікаційні послуги, на які минулого року було спрямовано 1,4 млрд грн.

Зміни пов’язані з підготовкою до запуску нової програми «Зимова підтримка», в межах якої кожен громадянин отримає разову виплату 1000 грн на картку «Нацкешбеку». Як змінився перелік – читайте тут.