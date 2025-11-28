Виплати за програмою «Національний кешбек» за вересень 2025 року буде здійснено 29–30 листопада 2025 року. На рахунки 3,8 млн українців держава перекаже загалом понад 598 млн грн кешбеку, накопиченого за покупки українських товарів у вересні. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Деталі

«Невелика затримка пов’язана з технічним перерозподілом бюджетних коштів», – прокоментував заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Графік подальших виплат:

за жовтень – у другій декаді грудня 2025 року;

за листопад – наприкінці грудня 2025 року;

за грудень – у лютому 2026 року, надалі – щомісяця наприкінці наступного місяця за попередній.

У вересні українці купили товарів українського виробництва, включених до програми, на суму понад 5,9 млрд грн. Кількість учасників – продавців і виробників зросла більш як до 1870 компаній.

Накопичений кешбек уже зараз можна витрачати на комунальні послуги, ліки та книги, зареєстровані в програмі, поштові послуги, благодійність.

Незабаром з’явиться можливість витрачати «Національний кешбек» і на харчові продукти українського виробництва (за винятком підакцизних товарів).

Контекст

Мінекономіки оновило перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти «Національного кешбеку» – програми підтримки внутрішнього попиту на українські товари та послуги. Зміни пов’язані з підготовкою до запуску нової програми «Зимова підтримка», в межах якої кожен громадянин отримає разову виплату 1000 грн на картку «Нацкешбеку». Як змінився перелік – читайте тут.