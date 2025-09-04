Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

UPG хоче орендувати ще 75 АЗС. Рішення розглядає АМКУ

Михайло Тарчинець
Михайло Тарчинець
Forbes

1 хв читання

Мережа автозаправних станцій UPG просить дозволу Антимонопольного комітету на оренду 75 АЗС, які раніше входили до так званої групи «Приват». Розгляд заяв запланований на сьогодні, 4 вересня, повідомив АМКУ.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Йдеться про 75 заправок, які працювали під брендами «Авіас» і ANP, які раніше контролювали структури Ігоря Коломойського.
  • Заправки розподілені між 14 компаніям: «Айлонг Еволюшн»,«Альбіленд», «Енджел Кепітал», «Євротрейд Експо», «Жасмі-трейд», «Корсо Таун», «Лайк інвест», «Лідер фінанс», «Ньюпорт Холдінг», «Перспектива про», «Сіріус голд», «Скай проект», «Сорелла оіл», «Тарос груп».
  • Серед бенефіціарів усіх компаній, згідно з даними YouСontrol, є Юрій Кіперман, батько Михайла Кіпермана, який управляє мережею АЗС «Привату».
  • Паливна мережа групи «Приват» до повномасштабної війни була найбільшою в Україні. Вона володіла понад 1500 заправками під різними брендами. 
  • Якщо АМКУ погодить заявки, мережа АЗС UPG збільшиться до 289 заправок.
  • На початку вересня компанія запустила роботу 34 орендованих АЗК у Києві та Київській області.

Контекст

UPG Володимира Петренка (офіційний власник його сестра – Юлія Васьковська) – одна з найбільших мереж АЗС в Україні, займає п’яте місце за обсягами реалізації пального після OKKO, WOG, Ukrnafta та «БРСМ-Нафта». Виторг у 2024-му – 38,4 млрд грн.

10 липня UPG вперше отримала від АМКУ дозвіл на оренду автозаправних станцій. 31 липня АМКУ дозволив UPG орендувати ще 47 АЗС, які теж належали неформальній групі «Приват». В серпні мережа АЗС отримала дозвіл на оренду ще 46 автозаправних станцій. 

Коментуючи попередню угоду щодо оренди 34 АЗС, власник UPG стверджував, що ці АЗС вже «не мають відношення» до бізнес-імперії Коломойського.

Понад 500 заправок під брендом «Укрнафта» приватівці втратили восени 2022-го у зв’язку з націоналізацією. А з початку 2025-го решта мережі перестала працювати через брак пального.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні