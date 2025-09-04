Мережа автозаправних станцій UPG просить дозволу Антимонопольного комітету на оренду 75 АЗС, які раніше входили до так званої групи «Приват». Розгляд заяв запланований на сьогодні, 4 вересня, повідомив АМКУ.
Деталі
- Йдеться про 75 заправок, які працювали під брендами «Авіас» і ANP, які раніше контролювали структури Ігоря Коломойського.
- Заправки розподілені між 14 компаніям: «Айлонг Еволюшн»,«Альбіленд», «Енджел Кепітал», «Євротрейд Експо», «Жасмі-трейд», «Корсо Таун», «Лайк інвест», «Лідер фінанс», «Ньюпорт Холдінг», «Перспектива про», «Сіріус голд», «Скай проект», «Сорелла оіл», «Тарос груп».
- Серед бенефіціарів усіх компаній, згідно з даними YouСontrol, є Юрій Кіперман, батько Михайла Кіпермана, який управляє мережею АЗС «Привату».
- Паливна мережа групи «Приват» до повномасштабної війни була найбільшою в Україні. Вона володіла понад 1500 заправками під різними брендами.
- Якщо АМКУ погодить заявки, мережа АЗС UPG збільшиться до 289 заправок.
- На початку вересня компанія запустила роботу 34 орендованих АЗК у Києві та Київській області.
Контекст
UPG Володимира Петренка (офіційний власник його сестра – Юлія Васьковська) – одна з найбільших мереж АЗС в Україні, займає п’яте місце за обсягами реалізації пального після OKKO, WOG, Ukrnafta та «БРСМ-Нафта». Виторг у 2024-му – 38,4 млрд грн.
10 липня UPG вперше отримала від АМКУ дозвіл на оренду автозаправних станцій. 31 липня АМКУ дозволив UPG орендувати ще 47 АЗС, які теж належали неформальній групі «Приват». В серпні мережа АЗС отримала дозвіл на оренду ще 46 автозаправних станцій.
Коментуючи попередню угоду щодо оренди 34 АЗС, власник UPG стверджував, що ці АЗС вже «не мають відношення» до бізнес-імперії Коломойського.
Понад 500 заправок під брендом «Укрнафта» приватівці втратили восени 2022-го у зв’язку з націоналізацією. А з початку 2025-го решта мережі перестала працювати через брак пального.
