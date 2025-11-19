Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка встановлює розроблені Мінцифрою нові правила для операторів лотерей. Нові правила передбачають конкурси для отримання ліцензій, впровадження електронної системи обліку та ⁠унікальні QR-коди для кожного білета та термінала. Про це заявила премʼєрка Юлія Свириденко 19 листопада.

Деталі

Свириденко наголосила, що упродовж більш ніж десятиліття ця сфера працювала в «сірій» зоні: без контролю, прозорої звітності та сплати ліцензійних платежів. «Це призводило до значних втрат для бюджету й створювало можливості для зловживань», – зазначила очільниця уряду.

Нові правила передбачають: відкриті конкурси для отримання ліцензій, щорічні ліцензійні платежі – понад 67 млн грн від трьох операторів; електронну систему обліку, що дозволить державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу; ⁠унікальні QR-коди для кожного білета та термінала, щоб забезпечити захист від підробок і підтвердити легальність обладнання.

«Це рішення повертає лотерейний ринок у правове поле й створює передумови для реального контролю за його роботою», – переконана Свириденко.

Наступний крок, за її словами, – оновлення Закону «Про державні лотереї». «Він потребує серйозного вдосконалення, щоб припинити монополію, закрити прогалини в регулюванні та відкрити ринок для міжнародних компаній і інвестицій», – підсумувала премʼєрка.

Контекст

31 серпня Кабінет Міністрів затвердив постанову про створення державних реєстрів, які інтегруються з Державною системою онлайн-моніторингу для перевірки даних організаторів азартних ігор у реальному часі.

Спільно з Мінцифрою PlayCity розробило оновлені ліцензійні умови для перезапуску лотерейного ринку, спрямовані на підвищення прозорості та контролю. Реформа покликана вивести ринок із тіні та забезпечити надходження до держбюджету до 10 млрд грн щорічно. На початку вересня PlayCity оголосило тендер на створення Державної системи онлайн-моніторингу вартістю 30 млн грн.

12 вересня Кабмін оновив правила ліцензування грального бізнесу, посиливши вимоги до організаторів. Деталі нововведень доступні за посиланням.

Нові ліцензійні умови для операторів лотерей проходили громадське обговорення з вересня 2025-го. Постанова раніше пройшла урядовий комітет. Що зміниться для компаній і гравців, писав Forbes.