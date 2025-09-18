Державне агентство з регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity офіційно визначило суб’єктів, які проводитимуть сертифікацію та інспектування грального обладнання в Україні, повідомила пресслужба відомства 18 вересня.

Деталі

Субʼєктами сертифікації грального обладнання визначені: ДП «Український державний центр радіочастот», ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» та Український НДІ спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

До сфери їхньої компетенції входять гральні автомати, гральні столи та онлайн-системи.

Сертифікати, видані раніше погодженими відповідно до попередніх списків та вимог Закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», залишаються чинними до завершення строку їх дії.

Контекст

PlayCity – це державне агентство України, що займається регулюванням ринку азартних ігор і лотерей. Його було засновано 21 березня 2025 року на заміну розформованій Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Діяльність PlayCity координується Міністерством цифрової трансформації України.

Кабмін 31 серпня затвердив постанову про створення державних реєстрів, які інтегрують у Державну систему онлайн-моніторингу для верифікації даних про організаторів азартних ігор у реальному часі.

PlayCity разом із Мінцифрою розробило нові ліцензійні умови для перезапуску ринку лотерей, щоб зробити його прозорим і контрольованим. Реформа має детінізувати ринок і залучити в бюджет до 10 млрд грн щорічно.

На початку вересня PlayCity оголосило тендер на розробку Державної системи онлайн-моніторингу вартістю 30 млн грн.

12 вересня Кабмін оновив правила ліцензування грального бізнесу, посиливши вимоги до організаторів. Детальніше про нововведення читайте тут.