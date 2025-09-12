Деталі

Нові правила передбачають більш жорсткі вимоги до організаторів азартних ігор. Йдеться, зокрема, про обов’язкову бездоганну ділову репутацію, відсутність зв’язків із державою-агресором, впровадження механізмів відповідальної гри, зазначила Мінцифри.

Нові вимоги поширюються як на здобувачів ліцензій, які планують одержати ліцензію, так і для чинних ліцензіатів. Для останніх встановлено двомісячний строк, щоб подати документи до PlayCity, що підтверджують їх відповідність ліцензійним умовам. Недотримання цих вимог тягне за собою накладення штрафів чи анулювання ліцензії організатора азартних ігор.

Документ передбачає розширення технічних можливостей Державної системи онлайн-моніторингу. Система стежитиме за діями гравців і контролюватиме, щоб організатори дотримувалися принципів відповідальної гри та правил щодо боротьби з лудоманією.

Організатори зобов’язані інтегрувати на своїх майданчиках ліміти часу та витрат, інструменти самообмеження; їм заборонено використовувати будь-які стимули на кшталт бонусів чи алкоголю, що спонукають грати далі.

Державна податкова служба отримає розширений прямий доступ до Системи онлайн-моніторингу. Як зазначили в Мінцифри, це дозволить податківцям напряму відстежувати фінансові показники організаторів азартних ігор та своєчасність сплати податків. Першу чергу Державної системи онлайн-моніторингу мають створити вже до кінця 2025 року.

Пряма мова

«З 2024 року видача ліцензій була заблокована. Ми фактично перезапускаємо ліцензування у сфері азартних ігор. Уже зараз очікують на розгляд заяви про отримання ліцензій від учасників грального ринку на майже 50 млн грн, і ця сума зростатиме. Усі кошти від ліцензійних платежів та податків мають бути спрямовані на посилення обороноздатності країни», – зазначила Наталя Денікеєва, заступниця Міністра цифрової трансформації з питань цифрової економіки.

Контекст

Ліцензійні умови для операторів не оновлювалися з 2013-го, повідомили в агентстві. Увесь цей час ринок не сплачував ліцензійні платежі, через що держбюджет щороку втрачав десятки мільйонів гривень. Нова система дасть змогу державі відстежувати обсяги обігу коштів і мінімізувати ризики ухилення від податків.

Кабмін схвалив постанову про державні реєстри 31 серпня, які інтегрують у Державну системи онлайн-моніторингу. Інтеграція реєстрів дасть змогу верифікувати інформацію про організаторів азартних ігор у режимі реального часу та забезпечить контроль за актуальністю даних.

Для перезапуску ринку лотерей PlayCity у співпраці з Мінцифрою розробило нові ліцензійні умови для операторів. PlayCity прагне зробити гральний бізнес прозорим і контрольованим. Реформа має детінізувати ринок та забезпечити додаткові надходження в бюджет до 10 млрд грн на рік.

На початку вересня PlayCity оголосило тендер на розробку Державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор. Вартість проєкту оцінюють у 30 млн грн.