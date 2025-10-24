Міністерство цифрової трансформації спільно з державним агентством PlayCity, відповідальним за регулювання грального та лотерейного бізнесу, вперше запровадить ліміти для учасників азартних ігор. Про це повідомила пресслужба Мінцифри 24 жовтня.

Деталі

«Документ дозволяє українцям самостійно встановлювати часові та фінансові обмеження для участі в азартних іграх – на день, тиждень або місяць. Цей підхід базується на найкращих світових практиках і спрямований на протидію ігровій залежності», – зазначається у повідомленні.

Основні положення документа:

Фінансові ліміти: визначають максимальну частку місячного доходу, яку гравець може витратити на азартні ігри.

Часові ліміти: обмежують тривалість гри.

Обмеження безперервної гри: встановлюють максимальний час однієї ігрової сесії та обов’язкову тривалість перерви.

У пояснювальній записці до наказу вказано, що організатори азартних ігор зобов’язані повідомляти гравців про необхідність дотримання встановлених лімітів витрат і часу гри.

«Гравець самостійно визначає ліміти витрат і часу участі в азартних іграх, але вони не можуть перевищувати обмежень, встановлених центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування та реалізацію державної політики у сфері азартних ігор і лотерей (Мінцифри та PlayCity)» – зазначено в документі.

Проєкт наказу оприлюднено на сайті Мінцифри. Після громадського обговорення документ доопрацюють, узгодять із державними органами та затвердять.

Контекст

PlayCity – державне агентство України, створене для регулювання ринку азартних ігор і лотерей. Засноване 21 березня 2025 року, воно замінило ліквідовану Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Діяльність PlayCity перебуває під координацією Міністерства цифрової трансформації України.

31 серпня Кабінет Міністрів затвердив постанову про створення державних реєстрів, які інтегруються з Державною системою онлайн-моніторингу для перевірки даних організаторів азартних ігор у реальному часі.

Спільно з Мінцифрою PlayCity розробило оновлені ліцензійні умови для перезапуску лотерейного ринку, спрямовані на підвищення прозорості та контролю. Реформа покликана вивести ринок із тіні та забезпечити надходження до держбюджету до 10 млрд грн щорічно. На початку вересня PlayCity оголосило тендер на створення Державної системи онлайн-моніторингу вартістю 30 млн грн.

12 вересня Кабмін оновив правила ліцензування грального бізнесу, посиливши вимоги до організаторів. Деталі нововведень доступні за посиланням.