В полночь 1 октября Конгресс США просрочил крайний срок финансирования, что повлекло первое закрытие американского правительства за почти семь лет – и третье при президентстве Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg . Рынки отреагировали падением: азиатские акции упали на 0,2%, фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,4%, индекс доллара продлился уже четвертый день подряд, а золото и серебро обновили исторические рекорды.

Подробности

В США финансовый год длится с 1 октября по 30 сентября. Поскольку Конгресс не одобрил и президент не подписал бюджет на текущий год, федеральные учреждения обычно финансируются с помощью резолюций о временном продолжении работы на уровне предыдущего финансового года. Однако вечером 30 сентября Белый дом официально объявил о неизбежном прекращении деятельности правительства после того, как Сенат отклонил законопроект о расходах, предложенный Республиканской партией, который должен был обеспечить финансирование федеральных агентств до 21 ноября.

Шатдаун, вызванный столкновением между Конгрессом от Демократической партии и президентом Дональдом Трампом из-за расходов на здравоохранение, уже начал нарушать работу федеральных служб. По оценкам Конгрессного бюджетного офиса (CBO), около 750 000 сотрудников будут отправлены в отпуск без сохранения зарплаты, что обойдется экономике в $400 млн ежедневно в потерянной компенсации.

Это может повлиять на расходы населения и в целом негативно отразиться на экономике. Некоторые федеральные служащие рискуют потерять работу навсегда, а ключевые услуги, включая выпуск важных экономических данных, будут приостановлены. В частности, трейдеры опасаются задержки пятничного отчета о нефермерских рабочих местах от Бюро статистики труда, а также данных об инфляции, которые являются критическими для оценки траектории сокращения ставок Федеральной резервной системой.

Последние данные свидетельствуют о замедлении рынка труда при относительно контролируемой инфляции, все же превышающей целевой показатель ФРС в 2%.

Республиканцы и демократы зашли в тупик по поводу финансирования здравоохранения, используя шатдаун как рычаг для влияния на результаты промежуточных выборов 2026 года, пишет Bloomberg.

Эксперты прогнозируют, что шатдаун продлится относительно недолго – одну-две недели – пока демократы не согласятся на краткосрочный законопроект о финансировании, который позволит продолжить переговоры по здравоохранению и установит новый дедлайн на позднюю осень. «Мы не видим значительных макроэкономических последствий, если шатдаун не превысит нескольких недель, как в предыдущих случаях», – говорят аналитики.

Для инвесторов этот шатдаун создает значительную неопределенность, затеняя перспективы крупнейшей экономики мира. Фокус рынка сосредоточен именно на нем, несмотря на недавний отскок S&P 500 от апрельских минимумов и сильнейший сентябрьский рост более 15 лет, подпитанный оптимизмом по искусственному интеллекту и низшим ставкам.

«Ситуация может оказаться неприятной, если шатдаун приведет к «информационному вакууму» относительно данных о занятости и инфляции перед следующим решением ФРС по ставкам, – предупредил Майкл Бейли из FBB Capital Partners. – С акциями и оценками вблизи предыдущих пиков даже незначительные плохие новости могут снежным комом перерасти в коррекцию в ближайшее время». Если мы не получим отчет о рабочих местах или инфляции, это действительно станет реальным риском, который еще не учел рынок, говорят аналитики.

Экономические последствия могут усугубиться, если пауза затянется более трех недель: уровень безработицы, вероятно, будет расти с 4,3% до 4,7%. Приостановка федеральных операций оказывает давление на доллар, который колеблется вблизи недельного минимума, и стимулирует выросшее на 47% спрос на золото – наибольший рост с 1979-го – благодаря покупкам центробанков, притоку в ETF и восстановлению сокращений ставок ФРС.

Серебро, в свою очередь, пользуется спросом от солнечной энергетики, электроники и дата-центров с прогнозируемым глобальным дефицитом в 2025 году на уровне 100 млн унций.

На других рынках: фьючерсы на Euro Stoxx 50 практически не изменились, Topix в Японии упал на 1,4%, S&P/ASX 200 в Австралии – на 0,1%. Евро вырос на 0,2% – до 1,1756 доллара; иена – на 0,2%, до 147,63 за доллар; оффшорный юань остался на уровне 7,1348. Биткоин опустился на 0,1% – до $114 515, Eфириум – на 1,2%, до $4146. Доходность 10-летних казначейских облигаций США стабильна на уровне 4,15%, в Японии – 1,640%, в Австралии выросла на шесть базисных пунктов, до 4,35%. Нефть WTI поднялась на 0,3% – до $62,57 за баррель.

Контекст

Спор разворачивается вокруг $1,7 трлн «дискреционных» расходов, составляющих четверть от общего бюджета США в $7 трлн. Остальные средства уходят на медицину, пенсии и обслуживание госдолга, достигшего $37,5 трлн.

Последствия могут оказаться серьезными: около 24 млн американцев, застрахованных по программе Affordable Care Act, рискуют столкнуться с ростом расходов, если Конгресс не продлит налоговые льготы.

Последний шатдаун правительства США состоялся в декабре 2018 года при президентстве Дональда Трампа и длился 34 дня. С 1976-го правительство прекращало работу 21 раз. В марте Конгресс США в последний момент избежал очередного шатдауна, когда Сенат поддержал законопроект Палаты представителей о финансировании правительства. Однако это решение выявило глубокие разногласия внутри Демократической партии, а лидера демократов в Сенате подвергли критике за компромисс.