Кабінет Міністрів затвердив план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками засідання 17 листопада.

Деталі

Які зміни очікуються в менеджменті енергокомпаній

«Енергоатом» – формування нового складу наглядової ради.

«Нафтогаз» – конкурсний відбір до НР та формування виконавчих органів Групи («Укргазвидобування», «Укрнафта», «Газорозподільчі мережі України»).

«Укргідроенерго» – призначення представника держави до Наглядової ради; конкурс на голову виконавчого органу.

Оператор ГТС – оновлення представника держави у НР; завершення конкурсу на голову виконавчого органу.

«Укренерго» – оновлення представника держави у наглядовій раді.

«Центренерго», ЕКУ, Українські розподільчі мережі, Регіональні електричні мережі, Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ – формування нового складу наглядових рад.

«Гарантований покупець» – перетворення в акціонерне товариство та формування нової наглядової ради.

Першочергове завдання цього тижня – затвердити нову наглядову раду «Енергоатому», додала Свириденко. Координує виконання цього плану Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Контекст

13 листопада прем’єр-міністерка Юлія Свириденко оголосила про початок комплексного аудиту всіх державних компаній України з особливим фокусом на енергетичному секторі. Того ж дня вона внесла до Верховної Ради подання про звільнення Германа Галущенка з посади міністра енергетики та Світлани Гринчук – з посади міністра юстиції.

Водночас Тимофій Милованов, колишній радник керівника ОП Андрія Єрмака (2020–2021), ексчлен наглядових рад «Енергоатома» й «Укроборонпрому», а нині президент Київської школи економіки, залишає наглядову раду «Укроборонпрому» (раніше він уже вийшов із наглядової ради «Енергоатома»).

Конкурс на посаду керівника ТОВ «Оператор ГТС України» призупинено, повідомила Свириденко. Причина – оприлюднення НАБУ матеріалів щодо можливих зловживань у НАЕК «Енергоатом», де фігурує одна з фіналісток конкурсу. За її словами, продовжувати відбір в таких умовах суперечить принципам прозорості й доброчесності. Процедуру відновлять після додаткової перевірки всіх кандидатів.

16 листопада прем’єр-міністерка повідомила, що Кабмін готує рішення про оновлення складу низки державних органів енергетичної сфери: НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання, Держенергонагляду та Фонду державного майна.

Також в АРМА буде проведено внутрішню перевірку співробітників, які згадуються в матеріалах НАБУ, і ухвалено відповідні кадрові рішення.