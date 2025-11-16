Президент України Володимир Зеленський 16 листопада провів зустріч із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, присвячену реформам в енергетичній галузі та повʼязаних сферах. Про це він повідомив у Telegram.

Як зазначив глава держави, він дав такі доручення:

уряду – розробити законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);

оновити керівництво Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду;

премʼєр-міністру – внести до Верховної Ради кандидатуру на посаду голови Фонду державного майна;

реформувати Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) і призначити нового керівника до кінця року;

провести аудит і підготувати до продажу активи російських компаній та колаборантів, аби вони приносили користь Україні та наповнювали бюджет.

«Усі такі об’єкти мають працювати на повну в інтересах України, для зміцнення нашої оборони та поповнення державного бюджету», – наголосив президент.

Свириденко повідомила, що уряд готує рішення про оновлення державних органів у сфері енергетики. Зокрема, це стосується НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання, Державної інспекції енергетичного нагляду та Фонду держмайна України.

Крім того, за словами прем’єрки, в АРМА проведуть внутрішню перевірку співробітників, згадуваних у матеріалах НАБУ, і ухвалять відповідні кадрові рішення.

Контекст

13 листопада премʼєр-міністерка Юлія Свириденко оголосила про запуск аудиту всіх державних компаній України, з особливим акцентом на енергетичний сектор. Того ж дня вона подала до Верховної Ради подання про звільнення Германа Галущенка з посади міністра енергетики та Світлани Гринчук з посади міністра юстиції.

Тимофій Милованов, який раніше був радником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака (з листопада 2020-го по вересень 2021-го), членом наглядових рад «Енергоатома» та «Укроборонпрому», а нині обіймає посаду президента KSE, залишає наглядову раду «Укроборонпрому». Раніше він уже вийшов зі складу наглядової ради «Енергоатома».

Конкурс на посаду керівника «Оператора ГТС України» призупинено, повідомила Свириденко. Рішення ухвалено після оприлюднення НАБУ матеріалів про можливі зловживання в НАЕК «Енергоатом», де фігурує одна з фіналісток конкурсу.

За словами прем’єрки, продовження відбору в таких умовах суперечить принципам прозорості, доброчесності та довіри до процедури.

Процес відновлять після додаткової перевірки доброчесності всіх кандидатів, наголосила вона.

15 листопада Зеленський доручив оновити керівний склад ключових державних підприємств в енергетиці. Процес розпочнеться з фінансової перевірки їхньої діяльності та оновлення складу правлінь.