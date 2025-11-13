Уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління НАЕК «Енергоатом» Якоба Хартмута та ще низку чиновників компанії. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Деталі

Рішення ухвалили на підставі матеріалів, отриманих від Національного антикорупційного бюро.

Тимчасовому виконувачу обовʼязків голови правління Кабмін доручив відсторонити головного консультанта президента «Енергоатому» Дмитра Басова – йому вже повідомили про підозру.

Також усунено ще низку працівників, причетність яких до вчинення злочинів наразі перевіряють правоохоронці: директора з фінансів та бюджетування, директора з правового забезпечення, керівника відокремленого підрозділу «Централізовані закупівлі».

«Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідуванні щодо цих осіб», – зазначила Свириденко.

Контекст

10 листопада НАБУ та САП заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн. У справі фігурують люди з оточення президента Володимира Зеленського, діючі міністри та працівники «Енергоатому».

За версією слідства, в «Енергоатомі» діяла схема «шлагбаум»: контрагентів примушували сплачувати «відкати» у розмірі 10–15% від суми контрактів. У разі відмови їм погрожували блокуванням платежів або виключенням зі списку постачальників. У справі згадуються заступник керівника Фонду державного майна та колишній співробітник правоохоронних органів – вони, за твердженням НАБУ, впливали на кадрові рішення, тендери та фінансові потоки через свої зв’язки в Міненерго та самій компанії.

У межах справи сімом особам оголошена підозра, затримані п’ять осіб. НАБУ не розкриває імен фігурантів справи. На плівках правоохоронців, за твердженням нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка, фігурують: Карлсон – співвласник компанії «Квартал 95» Тимур Міндіч; Професор – міністр юстиції, колишній міністр енергетики Герман Галущенко; Тенор – виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатом», колишній співробітник генпрокуратури Дмитро Басов; Рокет – колишній радник Галущенка Ігор Миронюк.

Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, яка отримала назву «Мідас».