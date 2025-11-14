Деталі

Рішення ухвалене після оприлюднення Національним антикорупційним бюро матеріалів розслідування щодо можливих зловживань у НАЕК «Енергоатом», де фігурує одна з фіналісток конкурсу.

За словами Свириденко, в таких умовах продовження відбору є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до конкурсної процедури.

Процес буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності учасників конкурсу, підкреслила прем’єрка.

Контекст

Сергія Макогона звільнили з посади генерального директора «Оператора ГТС України» 16 вересня 2022 року через конфлікт із наглядовою радою «Магістральних газопроводів України» (МГУ). Причиною зазначалося невиконання рішень наглядової ради, перевищення повноважень, неналежне управління фінансами та перешкоди виплаті дивідендів до бюджету.

Сам Макогон називав звільнення диверсією або спробою блокувати реформу корпоративного управління. Конфлікт між ним і МГУ тривав із 2016-2019 років через боротьбу за контроль над ГТС і розбіжності про її незалежність від «Нафтогазу».

28 січня Макогон повідомив, що українські підземні сховища газу наближаються до рівня наповненості, коли можливість відбору газу впаде до 60 млн куб. м на добу. «Це означатиме, що ми не зможемо задовольнити попит за рахунок видобутку та ПСГ, і необхідно буде екстрено імпортувати газ», – пояснив він. 29 січня «Нафтогаз» повідомив, що почав імпортувати газ.

У лютому 2025 року Сергію Макогону заочно висунули підозру в несплаті до держбюджету понад 18 млн грн та незаконному виїзді за кордон із використанням фальшивих документів. Макогон заявив, що дізнався з преси про звинувачення і вважає це «помстою за активну позицію по ситуації на ринку газу та з запасами газу».