НЕК «Укренерго» зможе вносити зміни до вже укладених договорів про закупівлю, якщо понад 75% їхньої вартості фінансується грантами чи кредитами міжнародних фінансових організацій. Це дозволить добудувати захисні споруди на підстанціях, йдеться у повідомленні Мінекономіки.
Деталі
- 25 вересня Кабмін ухвалив зміни до пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель на період воєнного стану та 90 днів після його завершення.
- Рішення поширюється і на контракти, підписані до 9 квітня 2024 року. За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, це відкриває можливість адаптувати чинні договори до процедур Світового банку, ЄБРР та інших інституцій, що є ключовою умовою для отримання міжнародних коштів.
- Завдяки новому механізму Україна зможе добудувати захисні споруди на енергетичних підстанціях, швидше відновлювати обладнання у разі руйнувань та посилити стійкість енергосистеми, наголосив Телюпа.
- Раніше «Укренерго» могло застосовувати міжнародні процедури закупівель лише для тих проєктів, що з самого початку фінансувалися міжнародними організаціями. Якщо ж співфінансування з’являлося пізніше, законодавство не дозволяло змінювати умови контрактів.
- Нові правила дозволяють залучати ресурси міжнародних партнерів і для вже чинних проєктів. Зокрема, йдеться про фінансування будівництва захисних споруд для автотрансформаторів у межах програми RePoWER, що має підвищити стійкість енергосистеми та зменшити навантаження на тарифи споживачів.
Контекст
«Укренерго» будує пасивні захисні споруди для ключового обладнання своїх підстанцій, зокрема автотрансформаторів, для захисту від ворожих ударів.
Будівництво проходить у кілька черг, щоб мінімізувати час, необхідний для знеструмлення обладнання, яке забезпечує електропостачання, і першу чергу вже завершено.
За планом, у 2025 році має бути завершено понад 80% другої черги, а загальна готовність захисних споруд на обʼєктах компанії становить понад 85% станом на вересень 2024 року, розповів на початку вересня член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко.
