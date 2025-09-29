НЕК «Укренерго» зможе вносити зміни до вже укладених договорів про закупівлю, якщо понад 75% їхньої вартості фінансується грантами чи кредитами міжнародних фінансових організацій. Це дозволить добудувати захисні споруди на підстанціях, йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Деталі

25 вересня Кабмін ухвалив зміни до пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель на період воєнного стану та 90 днів після його завершення.

Рішення поширюється і на контракти, підписані до 9 квітня 2024 року. За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, це відкриває можливість адаптувати чинні договори до процедур Світового банку, ЄБРР та інших інституцій, що є ключовою умовою для отримання міжнародних коштів.

Завдяки новому механізму Україна зможе добудувати захисні споруди на енергетичних підстанціях, швидше відновлювати обладнання у разі руйнувань та посилити стійкість енергосистеми, наголосив Телюпа.

Раніше «Укренерго» могло застосовувати міжнародні процедури закупівель лише для тих проєктів, що з самого початку фінансувалися міжнародними організаціями. Якщо ж співфінансування з’являлося пізніше, законодавство не дозволяло змінювати умови контрактів.

Нові правила дозволяють залучати ресурси міжнародних партнерів і для вже чинних проєктів. Зокрема, йдеться про фінансування будівництва захисних споруд для автотрансформаторів у межах програми RePoWER , що має підвищити стійкість енергосистеми та зменшити навантаження на тарифи споживачів.

Контекст

«Укренерго» будує пасивні захисні споруди для ключового обладнання своїх підстанцій, зокрема автотрансформаторів, для захисту від ворожих ударів.

Будівництво проходить у кілька черг, щоб мінімізувати час, необхідний для знеструмлення обладнання, яке забезпечує електропостачання, і першу чергу вже завершено.

За планом, у 2025 році має бути завершено понад 80% другої черги, а загальна готовність захисних споруд на обʼєктах компанії становить понад 85% станом на вересень 2024 року, розповів на початку вересня член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко.