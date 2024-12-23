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«Укренерго» отримало €86 млн від ЄІБ на антидроновий захист підстанцій

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав €86 млн «Укренерго», повідомляє пресслужба НЕК 23 грудня. Кошти спрямують на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.

Ключові факти

  • За словами т.в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексія Брехта, захист ключового обладнання підстанцій є критично необхідним в умовах російських атак на енергосистему.
  • НЕК наголошує, що ефективність уже реалізованих проєктів була доведена, зокрема, під час останніх масованих ракетно-дронових ударів у листопаді–грудні. 
  • «Роботи зі спорудження захисту тривають. Що більше підстанцій нам вдасться захистити, то стійкішою буде українська енергосистема, тим меншим буде ризик вимушених знеструмлень для споживачів», – зазначив він.  
  • Віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська зауважила, що підтримуючи «Укренерго» у зведенні антидронових укриттів, фінустанова прагне забезпечити стабільне постачання електроенергії по всій країні, відповідаючи на потреби як цивільного населення, так і бізнесу.  

Контекст

Від початку повномасштабної війни Європейський інвестиційний банк надав «Укренерго» кредитної підтримки на загальну суму €136 млн. 

У 2024 році Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у державному та приватному секторах економіки України. У ньому визначено пріоритетні напрями співпраці на найближчі 10 років.

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