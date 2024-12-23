«Укренерго» отримало €86 млн від ЄІБ на антидроновий захист підстанцій

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав €86 млн «Укренерго», повідомляє пресслужба НЕК 23 грудня. Кошти спрямують на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.

Ключові факти

За словами т.в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексія Брехта, захист ключового обладнання підстанцій є критично необхідним в умовах російських атак на енергосистему.

НЕК наголошує, що ефективність уже реалізованих проєктів була доведена, зокрема, під час останніх масованих ракетно-дронових ударів у листопаді–грудні.

«Роботи зі спорудження захисту тривають. Що більше підстанцій нам вдасться захистити, то стійкішою буде українська енергосистема, тим меншим буде ризик вимушених знеструмлень для споживачів», – зазначив він.

Віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська зауважила, що підтримуючи «Укренерго» у зведенні антидронових укриттів, фінустанова прагне забезпечити стабільне постачання електроенергії по всій країні, відповідаючи на потреби як цивільного населення, так і бізнесу.

Контекст

Від початку повномасштабної війни Європейський інвестиційний банк надав «Укренерго» кредитної підтримки на загальну суму €136 млн.

У 2024 році Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у державному та приватному секторах економіки України. У ньому визначено пріоритетні напрями співпраці на найближчі 10 років.