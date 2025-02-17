«Укренерго» застосовує обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу в деяких областях

У деяких регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба «Укренерго» 17 лютого. Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

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За даними енергетиків, у першу чергу відключають промислові підприємства та бізнес, а побутових споживачів – лише у виняткових випадках, якщо немає аварій у мережах обленерго.

Зранку екстрені відключення були запроваджені у Києві, Київській та Дніпропетровській областях, повідомила пресслужба ДТЕК.

«Укренерго» зазначило, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому закликали стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго.

Контекст

У ніч на 17 лютого ворог обстріляв Україну 147 безпілотниками, зокрема ударними дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Атака здійснювалася з території Росії – з районів Орла, Брянська, Курська, Міллєрова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 09:00 сили ППО знищили 83 ворожі дрони у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Ще 59 безпілотників були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Відбивати повітряний напад залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали об’єкти у Харківській, Київській, Полтавській та Запорізькій областях.