Апеляційна палата ВАКС 2 жовтня остаточно підтвердила стягнення в дохід держави активів Володимира Олійника – колишнього народного депутата від Партії регіонів, який веде антиукраїнську діяльність у Росії, повідомила прес-служба Мінʼюсту.

Деталі

В дохід держави стягнуто шість об’єктів нерухомого майна в місті Черкаси, один об’єкт нерухомості в Київській області, самохідне моторне прогулянкове судно.

Суд конфіскував і частку корпоративних прав у ТОВ «Е.С.П.Технології».

Постанова набула чинності одразу після оголошення і не оскаржується.

Контекст

ТОВ «Е.С.П. Технології» – українська компанія, зареєстрована у 2013 році в місті Бориспіль Київської області. Основний вид діяльності підприємства – оброблення та видалення безпечних відходів. Додатково компанія займається збиранням і відновленням відсортованих відходів, іншою діяльністю у сфері поводження з відходами та оптовою торгівлею брухтом і вторсировиною. Власниками підприємства є Троценко Валерій Миколайович, Гирич Володимир Олександрович та Олійник Людмила Геннадіївна, кожен із яких володіє рівною часткою у статутному капіталі (по 33,33%). Керівником компанії також зазначено Валерія Троценка. Статутний капітал підприємства становить 100 гривень.

Володимир Олійник народився у Жашківському районі. Був міським головою Черкас два терміни: із 1994 по 2002 роки. Народний депутат 3 скликань від «Батьківщини» та «Партії регіонів». У 2014 році після Революції Гідності Олійник втік до Росії, де продовжив проросійську діяльність. Олійник один із співавторів «диктаторських законів» 16 січня 2014 року, спрямованих на придушення протестів під час Євромайдану. З 2014 року перебуває під санкціями ЄС, США та інших країн за антиукраїнську діяльність і пропаганду. У 2022 році США внесли його до санкційного списку за «участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України».

Після 2014 року він заснував організацію «Комітет спасіння України» антиукраїнського спрямування. Регулярно бере участь у російських пропагандистських програмах, де поширює наративи російської пропаганди.

У вересні 2022 року Служба безпеки України повідомила Володимиру Олійнику про підозру у державній зраді.

22 листопада 2024 року РНБО ввело санкції проти політика у вигляді блокування активів на 10 років.