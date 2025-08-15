Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на обрання управителя на майно екснардепа Віктора Медведчука. За оцінкою експертів, ринкова вартість активів становить понад 123 млн грн, йдеться у повідомленні АРМА.

Деталі

Йдеться про житловий будинок, загальною площею 731,6 кв. м, та земельну ділянку загальною площею 0,0775 га на березі Дніпра, з видом на Оболонську набережну.

Серед активів – квартира, загальною площею 98,7 кв. м, у Деснянському районі м. Києва та дві квартири, загальною площею 51,2 кв. м та 69,1 кв. м, в Оболонському районі Києва.

Кошти від управління будуть сплачуватися напряму до держбюджету.

Конкурс на відбір управителя стартував через систему публічних закупівель Prozorro 14 серпня.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 29 серпня 2025 року.

Контекст

До початку війни Forbes оцінював статки Медведчука в $620 млн, із яких $190 млн припадало на особистий транспорт, зокрема 92-метрову яхту Royal Romance, побудовану в 2015 році. Її початкова вартість становила близько $200 млн, але після санкцій 2021-го вона впала до половини. Яхта була зареєстрована на офшорній компанії на Маршаллових островах.

13 листопада 2024 року АРМА продало через «Прозорро.Продажі» перші 16 картин із арештованої колекції Медведчука, отримавши майже 317 000 грн.

У березні цього року було оголошено про початок реалізації арештованого активу за кордоном – яхти Медведчука Royal Romance.