Запропоновані зміни до податкового законопроєкту №13420 можуть призвести до зриву державних програм забезпечення ліками та залишити українців без доступу до багатьох життєво необхідних препаратів. Про це попередила Європейська Бізнес Асоціація, закликавши депутатів не підтримувати ці зміни без професійного аналізу у сфері охорони здоров’я.

Деталі

Правки надійшли до Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у межах законопроєкту «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу» №13420.

Однак запропоновані зміни стосуються не підтримки оборонної промисловості, а регулювання ринку лікарських засобів – зокрема, до статей Закону «Про лікарські засоби».

Асоціація наголошує, що такі поправки мають розглядатися в профільному парламентському комітеті з питань охорони здоров’я, а не у комітеті з фінансів, оскільки вони суттєво впливають на систему охорони здоров’я.

Ключові ризики, які вказують експерти, – це дефіцит ліків через обов’язковий державний лабораторний контроль усіх партій, навіть тих, що вже пройшли перевірку в ЄС. Україна наразі не має ресурсів для такого контролю, що створює загрозу перебоїв у постачанні, зазначила EBA.

Окрім того, пропонується дозволити постачальникам автоматично замінювати препарати без конкурсу, що суперечить законодавству і підриває прозорість закупівель, йдеться у повідомленні.

Крім того, вказані зміни можуть спричинити клінічні ризики для пацієнтів через заміну ліків на «еквівалентні», які можуть не відповідати всім необхідним параметрам, що особливо небезпечно для пацієнтів із вузьким терапевтичним діапазоном.

EBA закликала депутатів не підтримувати ці зміни без комплексного професійного аналізу у сфері охорони здоров’я, щоб не поставити під загрозу життя та здоров’я українців.

Контекст

З 1 січня 2025 року в Україні відновився державний контроль за якістю лікарських засобів, а також дотриманням ліцензійних умов у виробництві, торгівлі та імпорті медикаментів. Державний нагляд охоплює виробництво, оптову і роздрібну торгівлю, а також імпорт лікарських засобів (за винятком активних фармацевтичних інгредієнтів).

Держлікслужба наказом від 29 листопада 2024 року № 1780 затвердила Річний план здійснення заходів державного нагляду на 2025 рік, який включає перевірки якості ліків, ліцензійних умов та обігу наркотичних речовин.