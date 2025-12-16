Міністерство розвитку громад та територій розробляє варіант впровадженням толінгової моделі на українських дорогах, повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум в інтервʼю Forbes Ukraine. Вона уточнила, що новий закон про публічно-приватне партнерство дозволяє реалізовувати такі проєкти навіть в умовах воєнного часу.
- З огляду на поточний попит і ризики, найбільш реалістичним варіантом наразі є не класична концесія, а так звана толінгова модель, зазначила Шкрум.
- За цією схемою пасажирський транспорт користуватиметься дорогою безкоштовно, тоді як вантажівки, наприклад, вагою понад 12 тонн, платитимуть за проїзд.
- Така система вже ефективно працює в багатьох європейських країнах, дозволяючи інвесторам отримувати повернення вкладень без створення соціального напруження серед населення, пояснила Шкрум.
- Вона вважає, що цей проєкт може стати важливим інструментом залучення приватних інвестицій у відновлення інфраструктури, що є критично важливим для економіки України після завершення війни.
- «Будівництво дороги або житла може давати мультиплікатор 2,4 для економіки», – наголосила вона. Це допомагає не тільки відновити інфраструктуру, а й стимулювати економіку через залучення локальних підприємств і створення робочих місць.
Контекст
Першою концесійною (платною) дорогою в Україні може стати ділянка від Ковеля (Волинська область) до пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею, заявляв раніше заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач. На цій ділянці планується реконструкція та розширення до 4 смуг на умовах публічно-приватного партнерства. За словами Деркача, це один із пріоритетних маршрутів для залучення інвесторів.
Організація Transport & Environment (T&E) вважає, що впровадження толінгу для вантажівок (система оплати за проїзд залежно від впливу на дорогу та навколишнє середовище, подібна до Eurovignette в ЄС) може стати пілотним кроком для фінансування ремонту доріг, оскільки вантажівки найбільше їх зношують. Опитування показало, що 76% українських бізнесів підтримують таку ідею за умови покращення якості доріг.
