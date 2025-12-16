Міністерство розвитку громад та територій працює над створенням окремого Фонду відбудови, повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум в інтервʼю Forbes Ukraine . У перспективі той наповнюватиметься від окремого податку.

Ключові факти

«Працюємо над окремим фондом відбудови», – зазначила Шкрум. За її словами, це вимушений крок, бо «жоден міжнародний банк у світі не був створений для відбудови країни під час війни». Більшість цих установ мають довгі бюрократичні процедури та високі вимоги державних гарантій.

А Україна потребує коштів просто зараз та змушена залучати кредити. «Гранти – це десь 5–10%. І це проблема, бо кредити доведеться повертати нашим дітям. Це неправильно», – пояснила вона.

У перспективі Фонд відбудови наповнюватиметься від окремого податку, як це робили в Японії, зазначила заступниця міністра. Але до закінчення війни окремого податку точно не буде.

Основне завдання – напрацювати механізм фонду відновлення: створити базу, запустити інституцію, почати акумулювати внески міжнародних партнерів, навіть якщо на старті вони будуть невеликими. «Головне – щоб фонд запрацював», – додала Шкрум.

Контекст

Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні на лютий 2025 року становила $524 млрд, протягом наступного десятиліття, свідчили результати оновленої «Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення» (RDNA3) від уряду України та Світового банку.

Масштаб руйнувань в Україні вже в рази більший, ніж у багатьох інших конфліктах. Наприклад, у Газі руйнування оцінювали вдесятеро менші – $53 млрд, Боснія після Югославської війни – приблизно половина наших втрат, повідомила Шкрум. В Україні зруйновано 13% усього житлового фонду. «Це як чотири вщент зруйнованих міста розміром із Мілан», – зазначила вона.