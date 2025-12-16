Міністерство розвитку громад та територій працює над створенням окремого Фонду відбудови, повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум в інтервʼю Forbes Ukraine. У перспективі той наповнюватиметься від окремого податку.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Ключові факти
- «Працюємо над окремим фондом відбудови», – зазначила Шкрум. За її словами, це вимушений крок, бо «жоден міжнародний банк у світі не був створений для відбудови країни під час війни». Більшість цих установ мають довгі бюрократичні процедури та високі вимоги державних гарантій.
- А Україна потребує коштів просто зараз та змушена залучати кредити. «Гранти – це десь 5–10%. І це проблема, бо кредити доведеться повертати нашим дітям. Це неправильно», – пояснила вона.
- У перспективі Фонд відбудови наповнюватиметься від окремого податку, як це робили в Японії, зазначила заступниця міністра. Але до закінчення війни окремого податку точно не буде.
- Основне завдання – напрацювати механізм фонду відновлення: створити базу, запустити інституцію, почати акумулювати внески міжнародних партнерів, навіть якщо на старті вони будуть невеликими. «Головне – щоб фонд запрацював», – додала Шкрум.
Контекст
Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні на лютий 2025 року становила $524 млрд, протягом наступного десятиліття, свідчили результати оновленої «Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення» (RDNA3) від уряду України та Світового банку.
Масштаб руйнувань в Україні вже в рази більший, ніж у багатьох інших конфліктах. Наприклад, у Газі руйнування оцінювали вдесятеро менші – $53 млрд, Боснія після Югославської війни – приблизно половина наших втрат, повідомила Шкрум. В Україні зруйновано 13% усього житлового фонду. «Це як чотири вщент зруйнованих міста розміром із Мілан», – зазначила вона.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.