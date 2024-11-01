В Украине запустят пилотный проект 5G

Кабинет Министров принял изменения к постановлению №1340 «Об утверждении плана распределения и использования радиочастотного спектра в Украине», чтобы развернуть пилотный проект по внедрению 5G в первом украинском городе. Это шаг для полноценного запуска 5G в Украине в будущем, а также один из пунктов стратегии развития телекома до 2030 года, сообщила 1 ноября пресс-служба Минцифры.

Подробности

Запуск 5G на всей территории страны пока невозможен из-за военного положения, поэтому в течение двух лет будет производиться тестовое использование оборудования и проверяться совместимость сетей 5G с военным оборудованием, пояснили в Минцифре.

Постановление также предусматривает использование частоты 2100 МГц не только для 3G, но и других технологий, таких как 2G или 4G. Это даст больше гибкости для операторов, а прекращение использования частот 694–862 МГц для аналогового и цифрового телевидения освободит их для мобильной связи, говорится в сообщении.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, в трех городах протестуют совместимость 5G с военным оборудованием.

«Пилот продлится два года и пройдет в два этапа. Во время испытаний НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей», – отметил Федоров.

Контекст

5G сейчас функционирует уже более чем в 90 странах мира. ЕС планирует обеспечить этой технологией все города и главные дороги к 2025 году. Украина адаптирует правила распределения радиочастот, чтобы они соответствовали европейским нормам с целью дальнейшей евроинтеграции.

Технология 5G в 10 раз быстрее 4G и обеспечивает обмен огромных объемов информации на сверхвысоких скоростях, а также безопасна для людей. Она позволит автоматизировать производство на заводах через различные системы управления, усовершенствовать медицинские технологии через телемедицину, стимулировать развитие умных городов благодаря, например, анализу движения транспорта для уменьшения пробок.

5G способствует развитию виртуальной и дополненной реальности, предоставляя новый опыт и восприятие в процессе.