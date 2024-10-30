«Подумайте двічі». В Португалії – нова хвиля українського бізнесу. Які там переваги, податки та скільки потрібно коштів (і трохи про проблеми)

Португалія вабить українських підприємців. Йдеться про близько сотню бізнесів, що запустили там МСБ. Чому вони обрали Португалію і як запустити власну справу в країні. Спойлер: все ніби просто, але є багато нюансів

У жовтні 2024 року ресторанний холдинг !Fest відкрив крафтовий паб «Правда» у Лісабоні. «Це європейський тест формату прибудинкового пабу/магазину, які ми відкриваємо у Львові протягом трьох років», – зазначає Юрко Заставний, партнер холдингу !FEST і засновник проєкту Pravda.

«Помічаю все більшу цікавість до Португалії серед українських підприємців», – говорить колишній СЕО Carlsberg Ukraine Євген Шевченко, який з 2022 року відкрив у Португалії три пивних магазини. В 2023-му заклад у Лісабоні започаткував Євген Білоусов, співзасновник київських проєктів Blur Coffee, WhaiThai, Octo Tower, Sinners Bar і засновник бару Broen.

В 2024-му в Португалії запустилася франшиза кафе «Мушля» від Дмитра Борисова.