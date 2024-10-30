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португалія /Ілюстрація Shutterstock
Категорія
Свій бізнес
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Forbes Digital

«Подумайте двічі». В Португалії – нова хвиля українського бізнесу. Які там переваги, податки та скільки потрібно коштів (і трохи про проблеми)

Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Forbes

7 хв читання

Як відкрити бізнес у Португалії Фото Ілюстрація Shutterstock

Португалія вабить українських підприємців. Йдеться про близько сотню бізнесів, що запустили там МСБ. Чому вони обрали Португалію і як запустити власну справу в країні. Спойлер: все ніби просто, але є багато нюансів 

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У жовтні 2024 року ресторанний холдинг !Fest відкрив крафтовий паб «Правда» у Лісабоні. «Це європейський тест формату прибудинкового пабу/магазину, які ми відкриваємо у Львові протягом трьох років», – зазначає Юрко Заставний, партнер холдингу !FEST і засновник проєкту Pravda. 

«Помічаю все більшу цікавість до Португалії серед українських підприємців», – говорить колишній СЕО Carlsberg Ukraine Євген Шевченко, який з 2022 року відкрив у Португалії три пивних магазини. В 2023-му заклад у Лісабоні започаткував Євген Білоусов, співзасновник київських проєктів Blur Coffee, WhaiThai, Octo Tower, Sinners Bar і засновник бару Broen.

В 2024-му в Португалії запустилася франшиза кафе «Мушля» від Дмитра Борисова. 

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