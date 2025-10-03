У серпні 2025 року надходження коштів до банків, що перебувають у ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягли 1,9 млрд грн. Основна частина цієї суми – понад 1,8 млрд грн – надійшла з кореспондентських рахунків Промінвестбанку, який перебуває у стані ліквідації, повідомила пресслужба ФГВФО.

Деталі

Фонд довів право держави Україна на кошти цього банку, які були заморожені на рахунках у США через санкції проти російської держкорпорації ВЭБ.РФ – колишнього власника банку.

У підсумку було розблоковано близько $44 млн ($2 млн та €36,6 млн), які згодом перерахували до державного бюджету відповідно до рішення РНБО.

Загалом від початку 2025 року до банків, що ліквідуються Фондом, надійшло понад 4,3 млрд грн.

Контекст

НБУ відкликав ліцензії у «дочок» російського Сбербанку та ВЭБ.РФ на другий день після початку повномасштабного вторгення.

Кошти Промінвестбанку на коррахунку Bank of New York Mellon були заблоковані у лютому–березні 2022 року після запровадження американських санкцій через звʼязок із ВЭБ.РФ.

На ці кошти претендували американські громадяни, жертви Талібану, які отримали судове рішення на $134,5 млн у 2020 році в Техасі та намагалися конфіскувати активи ПІБ як «майно РФ» через звʼязки Талібану з Росією.

ФГВФО втрутився, довівши, що на момент звернення позивачів (вересень 2022) банк вже був націоналізований, тому кошти належать державі Україна, а не РФ.