В августе 2025 года поступления средств в банки, находящиеся в ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц, достигли 1,9 млрд грн. Основная часть этой суммы – более 1,8 млрд грн – поступила с корреспондентских счетов находящегося в состоянии ликвидации Проминвестбанка, сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Подробности

Фонд доказал право государства на средства этого банка, которые были заморожены на счетах в США из-за санкций против российской госкорпорации ВЭБ.РФ – бывшего владельца банка.

В результате было разблокировано около $44 млн ($2 млн и €36,6 млн), которые впоследствии перечислили в государственный бюджет в соответствии с решением СНБО.

Всего с начала 2025 года в ликвидируемые Фондом банки поступило более 4,3 млрд грн.

Контекст

НБУ отозвал лицензии у «дочек» российского Сбербанка и ВЭБ.РФ на второй день после начала полномасштабного вторжения.

Средства Проминвестбанка на корсчете Bank of New York Mellon были заблокированы в феврале–марте 2022 года после введения американских санкций из-за связи с ВЭБ.РФ.

На эти средства претендовали американские граждане, жертвы Талибана, получившие судебное решение на $134,5 млн в 2020 году в Техасе и пытавшиеся конфисковать активы ПИБ как «имущество РФ» из-за связей Талибана с Россией.

ФГВФЛ вмешался, доказав, что на момент обращения истцов (сентябрь 2022 г.) банк уже был национализирован, поэтому средства принадлежат государству Украина, а не РФ.